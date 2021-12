Reliance Industries, RBL Bank, HP Adhesives, SBI Cards parmi les actions ciblées aujourd’hui

S&P BSE Sensex est actuellement placé à 57 124 points tandis que l’indice NSE Nifty 50 est à 17 003. India VIX a clôturé la semaine précédente juste au-dessus de 16 niveaux.

Sensex et Nifty ont terminé la semaine dernière presque inchangés en raison de la dynamique commerciale négative du premier et du dernier jour de négociation. S&P BSE Sensex est actuellement placé à 57 124 points tandis que l’indice NSE Nifty 50 est à 17 003. India VIX a clôturé la semaine précédente juste au-dessus de 16 niveaux. « La dernière semaine de l’année civile devrait rester volatile, grâce à l’expiration prévue des contrats dérivés du mois de décembre. En outre, les mises à jour sur les cas de COVID ajouteront encore au désordre », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking. Il a ajouté que les investisseurs devraient rester prudents et attendre que Nifty clôture au-dessus de 17 150.

Adhésifs HP : Les actions de HP Adhesives seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de 125,96 crores de Rs a clôturé plus tôt ce mois-ci avec une souscription globale de 20,96 fois, menée par des investisseurs particuliers qui ont souscrit leur part 81,24 fois. Les actions de la société ont été proposées dans une fourchette de prix fixe de 262 à 274 roupies par action.

Banque RBL: L’action de la RBL Bank devrait connaître une activité accrue aujourd’hui après que le prêteur a vu son PDG Vishwavir Ahuja partir en congé et que la Reserve Bank of India (RBI) est intervenue en nommant Yogesh Dayal au conseil d’administration du prêteur du secteur privé. Dimanche, le PDG et directeur général par intérim Rajeev Ahuja a cherché à minimiser les craintes que la banque ne soit en difficulté financière.

Industries de confiance : Reliance Industries, dirigée par Mukesh Ambani, a déclaré que le Tribunal national du droit des sociétés, Mumbai Bench, avait approuvé plus tôt ce mois-ci le retrait du programme O2C. RIL avait prévu de défusionner son unité O2C.

Brasseries unies : Le Tribunal national du droit des sociétés a imposé une suspension des ordonnances rendues par le régulateur du commerce CCI. L’ordre avait imposé des sanctions à plusieurs fabricants de bière, dont United Breweries Ltd (UBL). L’amende infligée à UBL est de Rs 751 crore.

Cartes SBI et services de paiement : La société a informé les bourses qu’un comité a approuvé l’attribution de 6 500 débentures non convertibles à taux fixe d’une valeur nominale de 10 000 000 Rs chacune, soit 650 crores Rs sur la base d’un placement privé.

Banque Canara: Le prêteur a informé les bourses qu’il avait levé 2 500 crores de roupies en émettant des obligations de série I conformes à Bâle III. Les titres auront un taux de coupon de 7,09 % par an.

Transmission Adani: Adani Transmission, une société de transport d’électricité du secteur privé détenue par le milliardaire Gautam Adani, a déclaré avoir reçu la lettre d’intention (LoI) pour l’acquisition d’un système d’évacuation d’énergie renouvelable sous Khavda-Bhuj Transmission. Adani Transmission construira, possédera, exploitera et entretiendra le projet de transmission pendant une période de 35 ans.

