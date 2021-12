Reliance Industries, Spicejet, Vedanta, Hindustan Zinc, SBI parmi les actions ciblées aujourd’hui

Stocks à surveiller aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty 50 ont augmenté mardi alors que les taureaux tentaient de récupérer les pertes subies au cours des séances précédentes. Cependant, les chartistes ont des opinions mitigées sur ce qui pourrait être à venir pour Nifty. Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities, pense que le rebond haussier pourrait être de courte durée. « Le rebond haussier actuel pourrait être de courte durée et on peut s’attendre à ce qu’une pression de vente émerge de la résistance aérienne cruciale des niveaux 17550-17600 à court terme », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial s’attend à une couverture plus courte au-dessus de 17 250. Le support est vu à 16 920 et 17 000.

Jet d’épices : La Haute Cour de Madras a ordonné la liquidation de la compagnie aérienne à bas prix SpiceJet et a demandé au liquidateur officiel de reprendre les actifs de la compagnie aérienne dans une affaire liée au non-paiement de cotisations à hauteur de 24,01 millions de dollars à la société anonyme suisse Credit Suisse AG.

Industries de confiance : Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani lancera une coentreprise avec Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd (TA’ZIZ) pour construire et exploiter une installation de production de chlore-alcali, de dichlorure d’éthylène (EDC) et de chlorure de polyvinyle (PVC), avec un investissement de plus de 2 milliards de dollars.

Paiement : Paytm (One 97 Communication), récemment cotée en bourse, a ouvert un bureau d’investissement à Ahmedabad. Le bureau ouvert par la filiale Paytm Money est son tout premier bureau d’investissement à l’extérieur de son siège de Delhi en vue de cibler les particuliers fortunés (HNI) mardi.

Banque d’État de l’Inde, Axis Bank : La State Bank of India (SBI) et l’Axis Bank ont ​​recherché mardi des acheteurs pour deux comptes distincts d’actifs non productifs (NPA). Ces derniers mois, les banques ont sollicité des offres de sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) pour des actifs douteux qui ne seront probablement pas résolus par l’ARC national ou par la voie de l’insolvabilité.

Zinc hindoustan : La société a informé les bourses mardi que son conseil d’administration a approuvé un dividende intérimaire de 18 Rs par action. Cela équivaudra à un total de Rs 7 605 crore.

Védanta : Anil Agarwal, à la tête de la filiale de Vedanta, Hindustan Zinc, a approuvé un dividende intérimaire de Rs 7 605 crore.

