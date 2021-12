Reliance Industries, State Bank of India, PVR parmi 5 actions à acheter pour des gains en 2022 ; consulter la liste complète

Sensex et Nifty ont progressé de plus de 21% jusqu’à présent en 2021, prolongeant leur course de taureaux qui a commencé vers avril de l’année dernière. En 2022, les indices de référence devraient atteindre 20 800.

Sensex et Nifty ont progressé de plus de 21% jusqu’à présent en 2021, prolongeant leur course de taureaux qui a commencé vers avril de l’année dernière. En 2022, les indices de référence devraient atteindre 20 800, selon les analystes techniques d’ICICI Direct. Les analystes ont également sélectionné cinq actions qui, sur le graphique, suggèrent une hausse comprise entre 25 et 26 % au cours de l’année à venir. Ces actions comprennent des actions du secteur de la technologie, ainsi que des banques, du pétrole et du gaz, des soins de santé et des médias. Le délai pour chaque transaction est de 12 mois.

Industries de confiance

Objectif : Rs 2960 | Stop loss : Rs 1,990

A la hausse : 25,4 %

Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani fait partie des cinq actions sélectionnées par ICICI Direct pour 2022. Les analystes ont déclaré que RIL avait trouvé un soutien proche de ses niveaux Mean+1*sigma depuis mars 2017 à plusieurs reprises. « En raison de la récente faiblesse du marché, l’action s’est à nouveau rapprochée de ces niveaux, ce qui offre une nouvelle opportunité d’entrée dans une perspective à moyen terme », ont-ils ajouté. Jusqu’à présent cette année, l’action RIL a gagné 19% pour se négocier désormais à Rs 2 360 par action.

l’arbre de l’esprit

Objectif : Rs 5810 | Stop loss: Rs 3925

A la hausse : 25,8 %

L’action informatique à moyenne capitalisation a augmenté de 178% jusqu’à présent cette année pour se négocier désormais à Rs 4618 par action. Les analystes n’excluent pas une consolidation de l’action Mindtree car elle est toujours proche du plus haut historique. « Cependant, nous nous attendons à ce que Mindtree reste au-dessus de ses niveaux moyens + 2 * sigma. De plus, étant donné que l’action fera probablement partie des indices NSE100 lors du prochain rééquilibrage, des achats supplémentaires de fonds dans l’action sont attendus dans les semaines à venir », ont-ils ajouté.

Lisez aussi: Nifty pour atteindre 20 800 en 2022, selon ICICI Direct, ces facteurs devraient conduire D-Street l’année prochaine

PVR Ltd

Objectif : Rs 1680 | Stop loss : Rs 1,120

A la hausse : 27 %

PVR a sous-performé cette année, chutant de 1,52 % depuis janvier 2021. Le titre a pris un coup en raison de la vague de covid et de la menace de blocages répétés. L’action se négocie actuellement à Rs 1320, près de ses niveaux moyens à long terme de Rs 1350. « Comme la volatilité s’est également contractée dans l’action par rapport à l’année dernière, il y a de fortes chances qu’un nouvel élan revienne dans l’action », ICICI Direct mentionné. Les volumes de livraison ont augmenté à des niveaux inférieurs pour PVR.

Banque Nationale de l’Inde

Objectif : Rs 580 | Stop loss : Rs 384

A la hausse : 27 %

En 2021, le prêteur public SBI a augmenté de 64% pour se négocier désormais à 457 Rs par action. « Nous pensons que le titre est dans une tendance haussière majeure et toute baisse reste une opportunité d’achat. De plus, historiquement, Mean+1*sigma a été une bonne opportunité d’entrée dans l’action », a déclaré ICICI Direct. L’action SBI a récemment subi une correction, ce qui en fait une opportunité d’achat intéressante.

Hôpitaux Apollo

Objectif : Rs 6045 | Stop loss : Rs 4095

A la hausse : 25 %

Le cours de l’action d’Apollo Hospitals Enterprise Limited a doublé en 2021 et se négocie désormais à Rs 4 819 par action. ICICI Direct prédit que l’action pourrait entrer dans l’indice Nifty 50 lors du prochain cycle de rééquilibrage, ce qui a attiré certains acheteurs. « Avec les flux de liquidités susceptibles de rester plus élevés, les actions devraient mieux performer. Actuellement, l’action se négocie près de ses niveaux moyens + 1,5 * sigma où nous nous attendons à ce que l’action connaisse un nouvel intérêt d’achat », ont-ils ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.