Reliance Industries, TCS, Airtel parmi les meilleurs choix d’actions pour 2022 ; Nifty peut offrir des rendements de 12 à 15 %

Nifty pourrait générer des rendements d’environ 12 à 15 % en 2022 en raison de la poursuite de la reprise économique et de la forte croissance des bénéfices. Actuellement, Nifty se négocie à près de 20x PE à terme sur 12 mois qui n’est plus dans la zone chère, et bien que la tendance du marché puisse être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles, de solides bénéfices le long avec des données macroéconomiques positives est susceptible de pousser les marchés à la hausse à long terme, a déclaré Motilal Oswal Broking and Distribution dans son rapport sur les perspectives

Les marchés boursiers indiens ont connu une excellente performance cette année avec Nifty en hausse d’environ 22%. Nifty Midcap 100 et Nifty Smallcap 100 ont nettement surperformé avec des gains d’environ 43% et 53% respectivement. Malgré la forte correction récemment, l’Inde reste parmi les plus performantes cette année. L’élan devrait se poursuivre l’année prochaine. « À l’avenir, nous restons optimistes et prévoyons que le Nifty générera des rendements d’environ 12 à 15 % en 2022, soutenus par la poursuite de la reprise économique et une forte croissance des bénéfices », a déclaré Motilal Oswal Broking and Distribution. L’informatique, les télécommunications, les biens d’équipement, le ciment et l’immobilier sont quelques-uns des secteurs qui devraient bien se porter l’année prochaine, tandis que la banque et l’automobile qui ont sous-performé le marché jusqu’à présent, ont le potentiel de surperformer, a-t-il déclaré.

Meilleurs choix d’actions pour 2022 par Motilal Oswal Broking and Distribution

Grandes majuscules : Tata Consultancy Services (TCS), ICICI Bank, Bharti Airtel, Larsen et Toubro (L&T), Godrej Consumer Products, Divi’s Labs, Titan, Tata Motors, Reliance Industries Ltd (RIL) et Apollo Hospital

Moyennes majuscules : Angel One, Macrotech Developers, Ramco Cement, Zensar Tech et Devyani International.

Il s’attend à ce que la forte dynamique de croissance se poursuive dans un avenir prévisible alors que le nouveau cycle de bénéfices commence. Nifty EPS devrait croître de 35% au cours de l’EX22 et de 19% au cours de l’EX23 à Rs 730 et Rs 873 respectivement, après avoir enregistré une croissance de 15% au cours de l’EX21.

Plus tôt cette année en octobre, l’indice Nifty50 a atteint un record de 18 600 en octobre, en raison de la baisse des cas de COVID, d’une accélération significative du rythme de vaccination et de la forte reprise de l’activité économique. Les bénéfices constamment positifs générés par de nombreux composants de l’indice ont également conduit à une revalorisation et à une reprise du marché. Cependant, après avoir atteint son nouveau sommet en octobre, Nifty a corrigé de plus de 10 % au cours des deux derniers mois, à la suite de l’annonce de la baisse par la Fed, de la hausse des rendements obligataires, de la hausse des prix des matières premières et du renforcement de l’indice du dollar américain.

Les FII sont devenus de gros vendeurs et vendent régulièrement depuis octobre, vendant plus de 90 000 crores de roupies sur le marché secondaire cette année. Cependant, cela a été contrebalancé par les DII qui ont été des acheteurs constants sur le marché, achetant plus de 90 000 crores de roupies, ainsi que la participation record des investisseurs de détail en Inde. Sur le plan intérieur, l’économie connaît une reprise soutenue, plusieurs indicateurs à haute fréquence dépassant les niveaux d’avant COVID.

Les bénéfices des entreprises depuis 2QFY21 ont également dépassé les attentes. Une importante levée de fonds sur le marché primaire a également mis une certaine pression sur le marché secondaire cette année. Au total, 63 entreprises ont levé 1,19 crore de lakh Rs grâce à des introductions en bourse en 2021, ce qui en fait la plus importante collecte de fonds jamais réalisée au cours d’une année donnée. Plusieurs entreprises numériques du nouvel âge comme Paytm, Nykaa, Policy Bazaar, Zomato, etc.

