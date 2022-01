Reliance Industries, TCS, Avenue Supermarts, Tata Steel parmi les actions ciblées

Cette semaine marquera le début de la saison des résultats pour les poids lourds de Dalal Street avec les mastodontes de l’informatique se préparant à dévoiler leurs performances trimestrielles.

Les marchés boursiers nationaux ont commencé la nouvelle année sur des bases solides, gagnant près de 2 % chacun. S&P BSE Sensex a clôturé la semaine dernière à 59 744 tandis que NSE Nifty 50 s’est établi à 17 812. Bank Nifty a filé en avant. Cette semaine marquera le début de la saison des résultats pour les poids lourds de Dalal Street avec les mastodontes de l’informatique se préparant à dévoiler leurs performances trimestrielles. Les investisseurs surveilleront également de près les chiffres de l’inflation non seulement pour l’Inde mais aussi pour les États-Unis. Les analystes s’attendent à ce que la volatilité reste à la hausse et suggèrent donc une vision positive mais prudente.

Industries de confiance – Reliance Industries de Mukesh Ambani a annoncé l’acquisition d’une participation de 73,37 % dans Mandarin Oriental New York, un hôtel de luxe haut de gamme à New York pour une contrepartie en capitaux propres d’environ 98,15 millions de dollars. RIL a réalisé l’investissement par l’intermédiaire de Reliance Industrial Investments and Holdings Limited, une filiale en propriété exclusive de la société.

Tata en acier: Tata Steel a informé les bourses que sa participation dans Medica TS Hospital Private Limited, une coentreprise, est passée à 51% contre 26% auparavant. Tata Steel a déclaré avoir converti 5 102 débentures convertibles en option de 1 000 Rs chacune, entièrement libérées, détenues dans MTSHPL en 5 10 200 actions d’une valeur nominale de 10 Rs chacune.

DMart: Radhakishan Damani Avenue Supermarts a annoncé ses résultats du troisième trimestre ce week-end. DMart a signalé une augmentation de 23,62 % de son bénéfice net consolidé à Rs 552,53 crore. Les revenus d’exploitation d’Avenue SUpermarts ont augmenté de 22,22% à Rs 9 217 crore au cours du trimestre sous revue contre Rs 7 542 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

TCS: Le major informatique Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé vendredi que son conseil d’administration examinerait une proposition de rachat d’actions de la société, lors de sa réunion qui se tiendra le 12 janvier.

Entreprises Adani: La société dirigée par Gautam Adani a créé une nouvelle filiale pour entreprendre des projets d’hydrogène vert, la production d’électricité à faible émission de carbone et la fabrication d’éoliennes, de modules solaires et de batteries. La nouvelle filiale a été nommée Adani New Industries Ltd (ANIL).

DLF: Le géant de l’immobilier DLF a informé les bourses qu’il avait lancé « One Midtown », une adresse résidentielle de luxe à New Delhi.

Banque CSB: CSB Bank dans un dossier réglementaire a déclaré samedi que CVR Rajendran, directeur général et PDG de la banque, a décidé de prendre une retraite anticipée de son poste pour prendre soin de sa santé sous les conseils de ses médecins.

