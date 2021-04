Reliance Industries, Yes Bank, HUL, Future Retail, Vedanta, Equitas SFB en bref

Les investisseurs continueront de surveiller l’augmentation des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les nouvelles restrictions et le verrouillage dans certains États, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Image: .

Les fututres astucieux s’échangeaient un pour cent ou 147,5 points de moins à 14 783,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Les investisseurs continueront de surveiller l’augmentation des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les nouvelles restrictions et le verrouillage dans certains États, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Les analystes disent que Nifty a formé des sommets plus élevés – des plus bas plus élevés depuis les cinq dernières séances de négociation, mais a formé une bougie baissière à l’échelle quotidienne. «Maintenant, il doit continuer à se maintenir au-dessus de 14800 zones pour assister à un mouvement à la hausse vers 15000 et 15150 zones alors qu’à la baisse, le support existe à 14700 et 14600 zones.

Jusqu’à présent, les signaux mondiaux positifs et la forte saison des résultats trimestriels ont soutenu le marché. Bien que le sous-entendu du marché soit positif, l’extension des verrouillages et l’augmentation continue des cas pourraient plafonner la hausse », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Les stocks en bref aujourd’hui

RIL: Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani devrait annoncer ses résultats du trimestre janvier-mars le 30 avril. La société annoncera également un dividende pour les actionnaires. Jusqu’à présent, en avril, le stock de RIL est en baisse de 3 pour cent alors qu’il est stable depuis le début de l’année (YTD). Les analystes s’attendent à ce que les revenus de RIL augmentent au moins à deux chiffres séquentiellement.

Oui Banque, IndusInd Bank: Un total de 25 sociétés cotées à l’ESB, dont Reliance Industries Ltd, Yes Bank, IndusInd Bank, Marico, Indian Hotels, Ajanta Pharma, Trent, Can Finance Homes, Astec Lifesciences, Atul, Shriram City Union Finance et RPG Life Sciences annonceront leur trimestriel résultats aujourd’hui.

Equitas SFB: Equitas Small Finance Bank a annoncé jeudi un bond de 162% de son bénéfice après impôts (PAT) à Rs 113 crore pour Q4Fy21, contre Rs 43 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le revenu total s’élevait à Rs 997 crore contre Rs 799 crore dans la période de l’année précédente, enregistrant une croissance d’environ 25%.

HUL: Hindustan Unilever (HUL) a annoncé jeudi une croissance robuste des volumes de 16% en glissement annuel pour les trois mois se terminant en mars grâce à une croissance globale. La major FMCG avait signalé une contraction de 7% en volume au T4FY20 à la suite du verrouillage national.

Embassy Office Parks REIT: Embassy Office Parks REIT a annoncé une augmentation de 12% d’une année sur l’autre du bénéfice d’exploitation net, avec des marges d’exploitation de 86% pour le quatrième trimestre de l’exercice 21.

Commerce de détail futur: L’agence de notation S&P a abaissé la note de crédit à long terme des émetteurs de Future Retail à «SD» (défaut sélectif) de «CCC-». L’action de notation est intervenue après que Future Retail a annoncé la mise en œuvre d’un plan de restructuration ponctuel par les prêteurs sur une dette totalisant environ Rs 10 200 crore.

Vedanta: Le Vedanta a déclaré jeudi que son président, Anil Agarwal, avait promis 150 crores de roupies pour aider l’Inde dans sa lutte contre la deuxième vague mortelle du COVID-19. Le montant dépasse 201 crore de Rs qui a été dépensé par le groupe Vedanta en 2020, a-t-il déclaré dans un communiqué.

