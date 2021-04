Reliance Infra vend Reliance Center à Yes Bank pour Rs 1,200 crore

En juillet dernier, Yes Bank avait repris possession du Reliance Center après que la société n’ait pas réussi à acquitter les cotisations.

Reliance Infrastructure a annoncé jeudi avoir vendu son ancien siège social, le «Reliance Center», à Santacruz, Mumbai à Yes Bank pour Rs 1 200 crore.

Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser la dette du prêteur privé, a déclaré Reliance Infrastructure dans un dossier en bourse. Après cette vente, l’exposition de Yes Bank à Reliance Infrastructure est descendue à Rs 2000 crore, selon les sources.

FE a appris que Reliance Center pourrait bientôt être la nouvelle adresse de Yes Bank, car le prêteur est susceptible de convertir le bâtiment en son siège social. La banque opère actuellement à partir du centre financier d’Indiabulls à Lower Parel, à Mumbai.

En juillet dernier, Yes Bank avait repris possession du Reliance Center après que la société n’ait pas réussi à acquitter les cotisations.

L’action a été prise par le prêteur en vertu de la loi sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l’application des sûretés (SARFESI) après que la société n’a pas payé Rs 2,892 crore.

Outre Reliance Center, Yes Bank avait également pris possession de deux étages à Nagin Mahal dans le sud de Mumbai.

Avec la vente de Reliance Center à Yes Bank, Reliance Infrastructure a vendu trois actifs majeurs depuis janvier. Au cours des résultats du trimestre de décembre (T3FY21), la société avait révélé qu’elle avait vendu la route à péage Delhi-Agra à Cube Highways and Infrastructure pour une valeur d’entreprise de 3 600 crore Rs. En dehors de cela, Reliance Infrastructure a vendu la totalité de sa participation de 74% dans Parbati Koldam Transmission Company à India Grid Trust pour une valeur d’entreprise de Rs 900 crore. La société a également mentionné qu’elle avait Rs 60 000 crore de créances pendant 5 à 10 ans devant divers forums, y compris l’approbation réglementaire et d’arbitrage.

En mars 2021, CARE Ratings avait attribué «CARE D» à Reliance Infrastructure dans la catégorie «émetteur ne coopérant pas». La réaffirmation des notations des facilités bancaires et des instruments de Reliance Infrastructure continue d’être entravée par les retards continus dans le service des obligations de la société, a déclaré CARE Ratings.

Le bénéfice net consolidé de la société avait diminué de 77% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à Rs 80 crore au cours du trimestre de décembre (Q3FY21). De même, le revenu total de Reliance Infrastructure a diminué de 11% en glissement annuel à Rs 4 010 crore au cours du troisième trimestre de l’exercice 21.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.