Reliance Jio à Trai: Vodafone Idea’s, les nouveaux plans tarifaires d’Airtel pour créer une barrière au portage

Reliance Jio s’est de nouveau plaint auprès de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) contre Vodafone Idea et Bharti Airtel pour avoir créé des barrières pour les abonnés qui souhaitent se transférer, en n’offrant pas de service SMS dans les forfaits prépayés à plus faible valeur nominale. Bharti Airtel et Vodafone Idea ont tous deux augmenté leurs tarifs la semaine dernière de 20 à 25 %.

Après les randonnées, le plan minimum qui offre un service SMS sortant coûte Rs 179 pour Vodafone Idea tandis que le plan de dénomination la plus basse de Bharti Airtel avec un service SMS sortant coûte Rs 128. Bien qu’il existe des plans prépayés en dessous de la dénomination, ils n’offrent pas SMS sortant. Par exemple, Vodafone Idea propose un forfait Rs 149 avec une validité de 21 jours mais pas de SMS sortant, ainsi qu’un forfait Rs 129 avec une validité de 18 jours, sans SMS sortant. Vodafone Idea propose également un plan Rs 99 avec une validité de 28 jours, un plan Rs 79 avec une validité de 21 jours et un plan Rs 49 avec une validité de 10 jours, mais aucun n’offre de service SMS sortant.

De même, Bharti Airtel propose des forfaits Rs 99 et Rs 49 avec une validité de 28 jours mais pas de service SMS sortant. Selon Jio, ces types de plans tarifaires sont anti-consommateurs car ils obligent un abonné à payer un prix plus élevé au cas où il souhaiterait effectuer un portage. Jio avait précédemment écrit une lettre à Trai en juillet, lorsque Bharti Airtel et Vodafone Idea avaient entrepris des hausses tarifaires pour certains plans d’entrée de gamme. À cette époque, le plan minimum avec installation de SMS sortant s’élevait à 149 Rs. Selon des sources, après la plainte de Jio en juillet, Trai avait organisé quelques réunions conjointes des entreprises sur la question. « Au cours de la réunion, Bharti Airtel avait fait savoir que quelle que soit la décision prise par le régulateur, il la respecterait. Mais Vodafone Idea s’est opposé à cette décision en disant que les tarifs sont sa prérogative », ont déclaré des sources. Les sources ont en outre déclaré que Trai devrait prendre une décision dans les prochains jours à ce sujet.

Jio a suggéré trois options à Trai concernant le portage des messages. Selon Jio, soit le portage des SMS est gratuit et tout le monde peut l’envoyer, malgré les avantages du plan, soit le mécanisme de portage doit être modifié, car l’exigence de SMS n’est pas là. Troisièmement, les SMS devraient être rendus obligatoires dans tous les plans.

De son côté, Jio propose une fonction SMS sortant sur tous les plans. Par exemple, les forfaits Jio Phone de la dénomination la plus basse coûtent Rs 75 avec une validité de 23 jours et offrent 50 SMS.

