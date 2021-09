Reliance Jio ajoute 6,51 millions d’utilisateurs sans fil en juillet

in

En termes d’utilisateurs du haut débit sans fil, la base de Jio s’élevait à 443,21 millions, suivie par Airtel à 198,23 millions et Vodafone Idea à 123,97 millions. Les demandes de MNP ont également été constamment élevées au cours des derniers mois. Les demandes de MNP s’élevaient à 10,99 millions en juillet.

Poursuivant sa forte dynamique, Reliance Jio a ajouté 6,51 millions d’abonnés sans fil en juillet, le plus élevé du secteur depuis six mois consécutifs. Bharti Airtel a ajouté 1,94 million d’abonnés en juillet, tandis que Vodafone Idea a perdu 1,43 million d’abonnés au cours du mois.

Grâce aux solides ajouts de Jio et Bharti, la base globale d’abonnés sans fil a augmenté de 6 millions en juillet pour atteindre 1 186,83 millions.

Selon les données partagées par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai), la base d’abonnés sans fil de Jio a augmenté de 1,49 % en juillet pour atteindre 443,21 millions. De même, la base de Bharti Airtel a augmenté de 0,55% à 354,05 millions. La base d’utilisateurs sans fil de Vodafone Idea a baissé de 0,52% à 271,90 millions, tandis que la base de BSNL a été réduite à 114,33 millions.

En termes d’abonnés à large bande filaire, Reliance Jio a ajouté le nombre maximal d’utilisateurs, principalement en raison du déploiement de sa connectivité fibre à travers le pays. Jio a ajouté environ 250 000 utilisateurs haut débit filaire en juillet, suivis de 170 000 d’Airtel. Comme en juillet, la base haut débit filaire de BSNL s’élevait à 5,83 millions, suivie de 3,54 millions d’Airtel, 3,47 millions de Reliance Jio, 1,93 million d’ACT et 1,06 million de Hathway Cable.

