Jio propose désormais le forfait prépayé le plus abordable avec des avantages SMS

Reliance Jio propose un forfait prépayé Rs 119 avec 1,5 Go de données quotidiennes, 100 SMS/jour et des appels vocaux illimités, ainsi que des avantages SMS. Les avantages des SMS surviennent quelques jours après que Jio se soit plaint auprès de la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) que Vodafone Idea rendrait le portage mobile difficile en supprimant les SMS de leurs forfaits d’entrée de gamme.

Avec cette décision, Jio propose désormais le forfait prépayé le plus abordable avec des avantages SMS. Auparavant, Jio proposait des SMS à partir du forfait prépayé Rs 155.

Avantages SMS du plan prépayé Reliance Jio Rs 119

Le forfait propose un forfait prépayé Rs 119 avec 1,5 Go de données quotidiennes, 100 SMS/jour, des appels vocaux illimités et un abonnement gratuit à JioTV, JioCinema, JioCloud et JioSecurity. La validité de ce plan est de 14 jours.

Les utilisateurs peuvent effectuer un port hors du réseau avec un forfait prépayé. Selon une nouvelle directive, les utilisateurs peuvent envoyer des SMS de port vers 1900 même s’ils ne bénéficient pas des avantages SMS. Les forfaits prépayés les moins chers d’Airtel offrent des avantages SMS pour Rs 128, mais les utilisateurs doivent payer pour les appels vocaux et les SMS à partir de leur solde. Pour Vodafone Idea, le forfait SMS le moins cher est de Rs 179 avec 2 Go de données, 300 SMS et des appels vocaux illimités.

Une ONG appelée Telecom Watch a sonné l’alarme que la décision de Vodafone Idea n’est pas bonne et a écrit à la TRAI à ce sujet.

