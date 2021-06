Reliance Jio ajoute un maximum d’utilisateurs parmi les opérateurs de télécommunications pour le deuxième mois consécutif

in

Comme il y a tellement de mouvements de clients, les demandes de MNP ont été constamment élevées au cours des derniers mois. Les demandes de MNP s’élevaient à 12,74 millions en mars.

Reliance Jio a ajouté 7,92 millions d’abonnés sans fil en mars, principalement grâce à l’offre JioPhone. C’est le deuxième mois consécutif où Jio a ajouté le plus grand nombre d’abonnés parmi les opérateurs de télécommunications.

Bharti Airtel arrive en deuxième position avec 4,05 millions d’ajouts, suivi de Vodafone Idea, qui a ajouté 1,08 million d’abonnés. Fait intéressant, Vodafone Idea a également été témoin d’ajouts d’abonnés pendant deux mois consécutifs après avoir perdu des clients pendant environ 16 mois, selon les données partagées par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai).

Reliance avait lancé une offre JioPhone le 26 février, ciblant principalement les abonnés aux téléphones portables du pays. Comme l’offre était applicable à partir du 1er mars, son impact a été constaté dans les ajouts de mars.

Selon les données de Trai pour mars, la base d’abonnés sans fil de Jio est passée à 422,92 millions, suivie de 352,39 millions d’Airtel. La base de Vodafone Idea est passée à 283,71 millions. BSNL, géré par l’État, a également ajouté 193 359 utilisateurs, ce qui a porté sa base à 118,53 millions. Dans l’ensemble, les utilisateurs sans fil ont augmenté de 13,24 millions en mars pour porter la base d’utilisateurs globale à 1 180,96 millions.

En termes d’utilisateurs du haut débit sans fil, la base de Jio s’élevait à 422,92 millions, suivie par Airtel à 188,84 millions, Vi à 123,60 millions. La concurrence pour les utilisateurs de la 4G s’intensifie alors que les opérateurs mobiles tentent d’ajouter et de mettre à niveau davantage d’utilisateurs. Avec le lancement de JioPhone, Reliance a une fois de plus réitéré son engagement à rendre l’Inde sans 2G. Actuellement, ce sont environ 300 millions d’utilisateurs 2G, principalement sur les réseaux Airtel, BSNL et Vi, qui sont à gagner. Reliance offre un JioPhone pour Rs 1 999, qui comprend 24 mois de service illimité. Un autre plan est pour Rs 1 499, qui comprend 12 mois de service illimité.

Comme il y a tellement de mouvements de clients, les demandes de MNP ont été constamment élevées au cours des derniers mois. Les demandes de MNP s’élevaient à 12,74 millions en mars.

En termes de haut débit filaire, RJio a ajouté le nombre maximum d’utilisateurs principalement en raison du déploiement de sa connectivité fibre à travers le pays. Il a ajouté environ 170 000 utilisateurs haut débit filaires suivis de 100 000 d’Airtel.

BSNL a réussi à freiner l’attrition des utilisateurs du haut débit filaire. En mars, la base haut débit filaire de BSNL s’élevait à 6,82 millions, suivie de 3,09 millions d’Airtel, 2,60 millions de Jio, 1,85 million d’ACT et 1,07 million de Hathway Cable.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.