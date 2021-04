Reliance Jio de Mukesh Ambani s’associe à Bharti Airtel; acquiert un spectre de 800 MHz en 3 cercles

Avec ce commerce du droit d’utilisation du spectre, Reliance Jio aura 2X15MHz de spectre dans la bande 800MHz à Mumbai. Image: .

Reliance Jio, filiale de télécommunications de RIL dirigée par Mukesh Ambani, a signé un accord définitif avec Bharti Airtel pour l’acquisition du droit d’utiliser le spectre dans la bande 800 MHz dans trois cercles par le biais du commerce du spectre. Le spectre transféré comprend ceux d’Andhra Pradesh (3,75 MHz), de Delhi (1,25 MHz) et de Mumbai (2,50 MHz). Avec ce commerce du droit d’utilisation du spectre, Reliance Jio aura 2X15MHz de spectre dans la bande 800MHz dans le cercle de Mumbai et 2X10MHz de spectre dans la bande 800MHz dans les cercles d’Andhra Pradesh et de Delhi. La valeur globale pour le droit d’utiliser ce spectre est de Rs 1 497 crore.

Grâce à cet accord, Airtel de Sunil Mittal recevra une contrepartie de Rs 1 037,6 crore de Reliance Jio pour le transfert proposé. De plus, la filiale de Reliance Industries, Jio, assumera des responsabilités futures de Rs 459 crore relatives au spectre. «La vente des blocs de 800 MHz dans ces trois cercles nous a permis de dégager de la valeur du spectre qui a été utilisé. Ceci est aligné sur notre stratégie globale de réseau », a déclaré Gopal Vittal, directeur général et PDG (Inde et Asie du Sud), Bharti Airtel.

Reliance Jio a augmenté la capacité de son réseau grâce à une empreinte spectrale améliorée, en particulier un spectre contigu, et une infrastructure supérieure déployée. Il est à noter que cet accord est soumis aux approbations statutaires. Reliance Jio est le seul réseau qui a été conçu comme un réseau vidéo mobile à partir de zéro et prenant en charge la technologie Voice over LTE.

Le mois dernier, des enchères ont eu lieu là où Reliance Jio de Mukesh Ambani a dépensé le plus, et a capté un spectre de 488,35 MHz dans des bandes telles que 800 MHz, 1800 MHz et 2300 MHz pour plus de Rs 57 100 crore. Alors que Bharti Airtel, dirigé par Sunil Mittal, a obtenu le droit d’utiliser le spectre, dont la valeur totale était d’environ Rs 18 700 crore. Pour Vodafone Idea, la valeur du spectre acheté aux enchères a été fixée à Rs 1 993,4 crore.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.