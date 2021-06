Reliance Jio déploie un forfait prépayé Rs 98 avec 1,5 Go de données quotidiennes, des appels vocaux illimités et plus encore

Reliance Jio a réintroduit un plan qu’il avait interrompu en mai

Le fournisseur de services de télécommunications Reliance Jio a réintroduit son pack prépayé Rs 98 qui a été abandonné en mai. Les utilisateurs prépayés de Reliance Jio peuvent à nouveau bénéficier de l’un des plans d’abonnement les plus populaires et les plus abordables de Jio.

Selon le site Web de Jio, le forfait prépayé Rs 98 offrira 1,5 Go de données par jour et une vitesse de navigation de 64 Kbps lorsque la limite de données sera atteinte. Il propose également des appels vocaux illimités et des abonnements gratuits aux applications Jio. L’abonnement dure 14 jours sur une seule recharge.

Le seul changement apporté à ce plan d’abonnement est que la validité a été réduite de moitié, passant de 28 jours à 14 jours maintenant.

Jio a également annoncé d’autres avantages pour les utilisateurs en tenant compte de la situation de la deuxième vague de Covid et des États entrant en verrouillage. Les utilisateurs existants bénéficieront de 300 minutes supplémentaires d’appels vocaux sortants gratuits chaque mois pendant toute la période de la pandémie. Ainsi, par minute, les utilisateurs auront désormais 10 minutes d’appels vocaux gratuits supplémentaires.

Reliance Jio propose également aux utilisateurs de JioPhone une offre d’achat d’un, d’un forfait de recharge. Si un utilisateur achète un forfait de recharge, il obtiendra la même valeur gratuitement.

Dans sa déclaration, Jio a déclaré que l’entreprise voulait s’assurer que rester connecté reste accessible et abordable pour tous les clients, en particulier les couches les moins privilégiées de la société.

