Reliance Jio déploie un plan de recharge annuel de Rs 3 499 avec 3 Go de données quotidiennes, d’autres avantages : vérifiez les détails

La société de télécommunications Reliance Jio a mis en place un nouveau forfait de données annuel dans le cadre duquel les utilisateurs bénéficieront d’un total de 3 Go d’Internet haut débit par jour tout au long de l’année. Cumulativement, le total des données fournies dans le plan annuel coûtant 3 499 Rs sera un énorme 1 095 Go de données par an. Comme les autres plans de recharge à long terme proposés par la société de télécommunications, la vitesse Internet pour les consommateurs sera réduite à 64 Kbps une fois qu’ils auront déjà épuisé leur limite de données Internet quotidienne de 3 Go.

Alors que Reliance Jio et d’autres acteurs des télécommunications proposent une multitude de forfaits annuels à leurs clients, ce qui est unique dans ce forfait, c’est la quantité de données Internet haut débit proposée par la société. Jusqu’à présent, aucune entreprise de télécommunications n’a proposé 3 Go de données Internet par jour dans le cadre de son forfait annuel. La plupart des plans de recharge proposés par les sociétés de télécommunications qui fournissent 3 Go de données Internet par jour ont une validité de 28, 56 ou 84 jours.

Plan annuel de Reliance Rs 3 499

Conformément aux autres forfaits de recharge proposés par la société, les clients bénéficieront également d’appels vocaux illimités et de 100 sms par jour dans tout le pays. Le plan de recharge donnera également accès à une multitude de services appartenant à Jio, notamment JioTV, JioCinema, JioNews, JioSecurity et JioCloud. Cependant, les utilisateurs doivent prendre note du fait que la société a fait un compromis en offrant d’autres services d’abonnement ou des données bonus dans le cadre du plan.

Comment le plan annuel de Reliance Jio se compare aux autres plans annuels

Le plan de recharge annuel Airtel qui fournit un total de 2 Go de données Internet par jour coûte Rs 2 498. Le plan fournit également un service d’appels vocaux illimité ainsi que 100 sms par jour. Airtel Xtream Premium, Hellotunes gratuits, Rs 100 cashback sur FASTag sont quelques-unes des autres attractions majeures proposées par la société dans le cadre du plan annuel.

Le plan annuel de Vodafone Idea, en revanche, coûte Rs 2 595, ce qui est supérieur à celui d’Airtel. Le plan compromet également la quantité de données Internet haute vitesse quotidiennes en n’offrant que 1,5 Go de données par jour. Cependant, le facteur compensatoire est l’abonnement annuel de Disney+Hotstar. La société offre également à ses clients la possibilité d’utiliser gratuitement des données supplémentaires à haut débit entre minuit et 6 heures du matin.

