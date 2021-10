Reliance Jio efface toutes les cotisations s’élevant à 10 700 crores de roupies pour la vente aux enchères du spectre de 2016

Jio a également acheté du spectre d’une valeur de 57 122 crores de roupies aux enchères cette année, mais il y a un moratoire de deux ans sur les paiements du solde en 16 versements annuels. C’est pourquoi les paiements du spectre pour 2021 ne sont pas inclus dans l’offre de moratoire de quatre ans récemment annoncée.

Au moment où le gouvernement a proposé un moratoire de quatre ans sur les paiements du spectre, Reliance Jio a prépayé l’intégralité du montant relatif aux enchères de 2016 au gouvernement.

Selon des sources du département des télécommunications (DoT), Reliance Jio a réglé les cotisations, s’élevant à environ Rs 10 700 crore, plus tôt ce mois-ci. Jusqu’à présent, l’entreprise payait des versements annuels.

Jio paie également des versements annuels pour le spectre acheté lors des enchères de 2014 et 2015. Jusqu’à présent, la société n’a pas décidé si elle opterait pour le moratoire de quatre ans sur les paiements du spectre. Les dépenses annuelles de Jio pour les paiements différés des enchères de 2014 et 2015 pourraient être de 2 500 à 3 000 crores de roupies, ont indiqué les sources.

Jio a également acheté du spectre d’une valeur de 57 122 crores de roupies aux enchères cette année, mais il y a un moratoire de deux ans sur les paiements du solde en 16 versements annuels. C’est pourquoi les paiements du spectre 2021 ne sont pas inclus dans l’offre de moratoire de quatre ans récemment annoncée.

Bharti Airtel a déjà informé le DoT de son acceptation du moratoire de quatre ans pour le paiement de ses revenus bruts ajustés (AGR) et des redevances de spectre. La semaine dernière, Vodafone Idea a également accepté le moratoire de quatre ans pour le paiement de ses redevances de spectre. Il avait déclaré que son conseil d’administration déciderait d’accepter le moratoire sur les cotisations AGR d’ici vendredi, date limite fixée par le gouvernement.

Après vendredi, les opérateurs ont eu 90 jours pour confirmer s’ils choisiraient de payer les intérêts qui s’accumulent à la suite du report en offrant des capitaux propres au gouvernement.

Le moratoire faisait partie du plan de relance du gouvernement pour le secteur des télécommunications, qui offrait une combinaison d’allègement des flux de trésorerie pour les opérateurs en difficulté financière et de mesures à long terme telles que la redéfinition de l’AGR et la suppression des frais d’utilisation du spectre dans les futures enchères.

