Reliance Jio offrira 300 minutes d’appels gratuits, un plan de recharge à acheter un pour un à ces utilisateurs

Reliance Jio a proposé quelques offres intéressantes pour ses utilisateurs de téléphones multifonctions JioPhone. Dans le cadre de la première offre, la société fournira 300 minutes d’appels gratuits chaque mois à ses utilisateurs de téléphones multifonctions Jio et dans la seconde offre, la société permettra aux utilisateurs de téléphones multimédias d’obtenir une offre “ acheter-un-obtenir-un ” pour chaque plan de recharge. .

Reliance Jio Feature Phone 1ère offre

Bien que la société ait décidé de fournir gratuitement 300 minutes d’appels gratuits à ses utilisateurs de téléphones multifonctions chaque mois, les utilisateurs ne pourront pas utiliser les 300 minutes d’appels gratuits en une seule fois. En d’autres termes, les utilisateurs ne pourront pas parler en continu pendant 300 minutes et pourront plutôt utiliser l’installation pendant 10 minutes par jour. Ainsi, pratiquement, les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de se payer une recharge en conversation pourront parler gratuitement pendant 10 minutes tous les jours dans le cadre de la nouvelle offre. L’offre viendra également en aide aux clients qui ne sont pas en mesure de faire recharger leur téléphone en raison de restrictions imposées dans différentes régions du pays lors de la deuxième vague de coronavirus.

Reliance Jio Feature Phone 2ème offre

La deuxième offre est encore plus excitante car les utilisateurs bénéficieront d’une fonction «acheter un, obtenir un» sur les plans de recharge pour JioPhone. Par exemple, si un utilisateur fait recharger son téléphone avec un plan de Rs 75, alors pour le mois suivant, une autre recharge de Rs 75 peut être utilisée gratuitement. En d’autres termes, l’offre entraînera une réduction de 50% de tous les plans de recharge de Reliance Jio pour ses utilisateurs de téléphones multifonctions. En payant une fois, l’utilisateur pourra profiter deux fois des avantages du plan de recharge. Cette décision a le potentiel d’intégrer un grand nombre d’utilisateurs à la bannière du téléphone fonctionnel Reliance Jio.

Il est pertinent de noter que les deux offres initiées par la société sont en association avec Reliance Foundation qui vient également en aide à de nombreuses personnes pendant les périodes difficiles de la deuxième vague de coronavirus dans le pays.

