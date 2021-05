Reliance Jio, Reliance Retail continuent de prospérer, les bénéfices, les ventes augmentent; vérifier les faits saillants des résultats du quatrième trimestre

Reliance Industries a annoncé aujourd’hui ses résultats trimestriels. (Image: REUTERS)

Le bénéfice net du quatrième trimestre fiscal de Reliance Jio de Mukesh Ambani a bondi de près de 50% en glissement annuel à Rs 3 508 crore. Les revenus de Jio pour le trimestre de janvier à mars ont augmenté de 19% en glissement annuel à Rs 18 278 crore; cependant, le chiffre d’affaires a diminué sur une base séquentielle en raison de la diminution du nombre de jours au cours du trimestre. Pendant ce temps, le géant de la vente au détail de RIL Reliance Retail a rapporté un bénéfice net de Rs 2 247 crore au quatrième trimestre fiscal; tandis que les revenus ont augmenté de 23% sur un an à Rs 46 099 crore. La croissance des affaires est restée forte pour le segment de la vente au détail avec la plus grande ouverture de magasins enregistrée au cours de la période sous revue que tous les trimestres précédents combinés.

Faits saillants des résultats de Reliance Jio

Le chiffre d’affaires au quatrième trimestre s’est élevé à Rs 18278 crore, contre Rs 15373 crore à la même période l’année dernière.ARPU était en baisse à Rs 138,2, contre Rs 151 au trimestre précédent.La baisse de l’APRU survient après que les opérateurs ont supprimé les frais d’utilisation d’interconnexion (IUC) de Janvier. Une forte addition nette de clients de 1,54 crore au cours du trimestre a été signalée Au cours du trimestre, la consommation moyenne de données par utilisateur et par mois était élevée à 13,3 Go et la consommation vocale moyenne était de 823 minutes par utilisateur et par mois. , selon les données TRAI.

Faits saillants des résultats de Reliance Retail

Le chiffre d’affaires s’est élevé à Rs 46099 crore au cours du trimestre janvier-mars, contre Rs 38242 crore l’année précédente.Le bénéfice net a été rapporté à Rs 2247,826 magasins ouverts au cours du trimestre, le plus haut ajout trimestriel jamais enregistré.Le nombre total de magasins s’élevait à 12711 magasins, L’épicerie a atteint son chiffre d’affaires record avec une forte croissance à deux chiffres par rapport au trimestre, tout en continuant à servir des clients à travers le pays, après l’émergence du covid-19. Les résultats de Reliance Retail ne sont pas comparables à ceux de l’année précédente en raison du transfert de l’activité de vente au détail de carburant à la JV RIL-BP.

