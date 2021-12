Reliance Jio, seul opérateur à ajouter des abonnés en octobre

Grâce aux ajouts de Jio, la base globale d’abonnés au sans fil a légèrement augmenté pour atteindre 1 166,30 millions en octobre.

Reliance Jio a ajouté 1,76 million d’abonnés sans fil en octobre, devenant ainsi le seul opérateur à ajouter des clients au cours du mois. Bharti Airtel a perdu 489 709 abonnés tandis que Vodafone Idea a poursuivi sa vague de pertes avec une perte de 964 245 abonnés. Grâce aux ajouts de Jio, la base globale d’abonnés sans fil a légèrement augmenté pour atteindre 1 166,30 millions en octobre.

Selon les données partagées par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai), la base d’abonnés sans fil de Jio a augmenté de 0,41% en octobre pour atteindre 426,60 millions. La base de Bharti Airtel a baissé de 0,14% à 353,97 millions. De même, la base d’utilisateurs sans fil de Vodafone Idea a baissé de 0,36% à 269,02 millions.

En termes d’utilisateurs du haut débit sans fil, la base de Jio s’élevait à 426,60 millions, suivie par Airtel à 204,73 millions, Vodafone Idea à 122,47 millions. Les demandes de portabilité des numéros mobiles (MNP) ont également été constamment élevées au cours des derniers mois.

Les demandes MNP s’élevaient à 7,29 millions en octobre. En termes d’abonnés à large bande filaire, Reliance Jio a ajouté le nombre maximal d’utilisateurs, principalement en raison du déploiement de sa connectivité fibre à travers le pays. Jio a ajouté environ 220 000 utilisateurs haut débit filaires en octobre, suivis de 130 000 d’Airtel.

En octobre, la base haut débit filaire de BSNL s’élevait à 4,72 millions, suivie de 4,16 millions de Reliance Jio, 3,98 millions d’Airtel, 1,97 million d’ACT et 1,07 million de Hathway Cable.

