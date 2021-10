Reliance New Energy Solar fait une offre ouverte pour acquérir 26% du capital de Sterling et Wilson Solar à Rs 375 par action

L’offre ouverte verra, Mukesh Ambani débourser Rs 1 840 crore pour une participation de 25,9% dans la société. (Photo : REUTERS)

Reliance New Energy Solar de Mukesh Ambani a soumis une offre ouverte pour acquérir une participation de 25,9 % dans Sterling et Wilson Solar avec une remise de 12 % par rapport au cours actuel de l’action. L’entreprise énergétique de Reliance Industries Limited (RIL) a offert 375 roupies par action de Sterling et Wilson Solar, selon un projet de lettre d’offre. L’offre ouverte verra la société Mukesh Ambani débourser 1 840 crores de roupies pour une participation de 25,9% dans la société. Plus tôt cette semaine, Reliance New Energy Solar avait informé les bourses qu’elle allait acquérir NexWafe GmbH pour 25 millions d’euros (Rs 218 crore). Le cours des actions Sterling et Wilson Solar s’échangeait à plat avec un biais positif à Rs 421 chacun aujourd’hui.

La société Reliance Group a soumis son projet de lettre d’offre hier, selon un dossier déposé auprès des bourses. Reliance Industries Limited et Reliance Ventures sont les sociétés agissant de concert pour l’offre. Selon le dossier réglementaire, Reliance New Energy Solar acquerra des actions de Sterling et Wilson Solar auprès des actionnaires publics de la société.

L’offre ouverte de Reliance New Energy Solar est conforme aux directives SEBI, où une offre obligatoire est faite conformément à l’exécution du SSA et du SPA. Reliance New Energy avait acquis 15,46 % du capital à droit de vote émergent par le biais d’une émission préférentielle sur la base d’un placement privé plus tôt ce mois-ci.

La nouvelle entreprise énergétique de Reliance Industries de Mukesh Ambani a fait une virée shopping ce mois-ci, acquérant le fabricant allemand de plaquettes solaires photovoltaïques et signant un accord avec une entreprise danoise pour fabriquer des électrolyseurs à hydrogène. Les accords interviennent alors que Mukesh Ambani construit sa nouvelle entreprise énergétique et se rapproche de la mise en place des quatre usines Giga proposées dans les années à venir.

