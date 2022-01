Reliance pour lever 5 milliards de dollars pour rembourser les emprunts existants

« Le produit de l’émission des billets sera principalement utilisé pour le refinancement d’emprunts existants, conformément à la loi applicable », a déclaré Reliance.

La société Reliance Industries Ltd du milliardaire Mukesh Ambani a annoncé samedi qu’elle lèverait jusqu’à 5 milliards de dollars d’obligations libellées en devises étrangères et utiliserait le produit pour rembourser les emprunts existants. Dans un document déposé en bourse, la société a déclaré que le comité des finances du conseil d’administration de la société, lors de sa réunion de samedi, avait approuvé une « proposition d’émission de billets à taux fixe de premier rang non garantis libellés en dollars américains de temps à autre, pour un montant total allant jusqu’à USD 5 milliards, en une ou plusieurs tranches ».

« Le produit de l’émission des billets sera principalement utilisé pour le refinancement d’emprunts existants, conformément à la loi applicable », a-t-il ajouté. La vente d’obligations est sur le point de devenir le plus gros emprunt de ce type d’une société indienne.

Bien que la société n’ait divulgué de détails ni sur le calendrier ni sur le prix des obligations, il est prévu que la dette à 10 ans puisse être offerte à environ 110 à 130 points de base par rapport à l’indice de référence du Trésor américain, et la dette à 30 ans pourrait être de 130 à 140 points de base par rapport aux bons du Trésor à échéance similaire.

La société d’Ambani a dévoilé des plans ambitieux pour une incursion dans le nouveau secteur de l’énergie tout en développant rapidement ses entreprises numériques et de vente au détail. Il a annoncé vendredi que sa filiale Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL) avait signé des accords définitifs pour acquérir la société britannique de technologie de batteries sodium-ion Faradion pour une valeur d’entreprise de 100 millions de livres sterling.

