Reliance rachète JBF Industries avec CFM ARC

Les e-mails envoyés à RIL, CFM ARC et Bank of Baroda sont restés sans réponse jusqu’au moment de mettre sous presse.

Reliance Industries (RIL) est susceptible de racheter le fabricant de polyester en difficulté JBF Industries en consortium avec CFM Asset Reconstruction Company (ARC), ont déclaré à FE deux personnes au courant du dossier.

Les banquiers avaient demandé des offres publiques d’achat en juillet, et CFM ARC, basé à Ahmedabad, aurait présenté une offre de 825 crores sur la société, qui doit à ses prêteurs 2 116 crores de roupies.

L’enchère était sous la forme d’un défi suisse, où les banques demandent aux soumissionnaires intéressés d’améliorer une offre existante pour un actif. L’enchérisseur initial obtient le droit de premier refus. Dans le cas de JBF Industries, l’offre adossée au RIL de CFM ARC est considérée comme la seule.

Le principal prêteur de JBF Industries est Bank of Baroda, avec un encours de 500 crore. Les autres prêteurs comprennent Canara Bank, Bank of India, Union Bank of India, IDBI Bank, ACRE, Standard Chartered Bank, ICICI Bank, Indian Overseas Bank, DBS Bank, Axis Bank, IFCI et South Indian Bank.

Les e-mails envoyés à RIL, CFM ARC et Bank of Baroda sont restés sans réponse jusqu’au moment de mettre sous presse.

Selon un document d’appel d’offres, JBF Industries est engagée dans la production de produits dans la chaîne de valeur du polyester, tels que les copeaux de PET, qui sont de qualité bouteille, textile et film ; les fils de polyester, tels que les fils partiellement orientés, les fils de filaments de polyester, les fils entièrement étirés et autres fils spécialisés ; et les films PET, qui sont de qualité mince, épaisse et métallisée. La société a fait défaut sur ses obligations de dette en raison de sa position de liquidité affaiblie, selon un rapport de notation de Care Ratings.

En 2020, RIL avait acquis une participation de 37,7% dans la société textile Alok Industries via le processus de résolution de l’insolvabilité. Elle avait participé au processus d’appel d’offres pour la société en consortium avec JM Financial ARC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.