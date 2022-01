Reliance rachète l’hôtel de luxe haut de gamme de New York Mandarin Oriental pour 98,15 millions de dollars

Le Mandarin Oriental New York occupe les étages 35 à 54 et est connu pour sa salle de bal très demandée, son spa cinq étoiles et ses restaurants et bars, dont le MO Lounge.

Mandarin Oriental New York, l’hôtel de luxe haut de gamme acquis par une filiale de Reliance Industries, est connu pour sa salle de bal très demandée, son spa cinq étoiles et ses restaurants et bars, dont le MO Lounge. Liam Neeson et Lucy Liu sont parmi les invités réguliers.

Créé en 2003, l’hôtel de 248 chambres et suites dominant Central Park est un hôtel de luxe emblématique situé au 80 Columbus Circle, juste à côté des immaculés Central Park et Columbus Circle.

Le Mandarin Oriental New York occupe les étages 35 à 54 et est connu pour sa salle de bal très demandée, son spa cinq étoiles et ses restaurants et bars, dont le MO Lounge. Liam Neeson et Lucy Liu sont parmi les invités réguliers.

« Reliance Industrial Investments and Holdings Limited (RIIHL), une filiale en propriété exclusive de Reliance Industries Limited (« RIL »), a conclu aujourd’hui un accord pour acquérir la totalité du capital-actions émis de Columbus Centre Corporation (Cayman), une société constituée aux îles Caïmans et propriétaire indirect d’une participation de 73,37 pour cent dans Mandarin Oriental New York, l’un des hôtels de luxe haut de gamme de la ville de New York pour une contrepartie en fonds propres d’environ 98,15 millions de dollars », a déclaré la société dans un dossier en bourse tard le samedi.

Il s’agit de la deuxième acquisition d’un hôtel emblématique par Reliance en moins d’un an.

En avril de l’année dernière, Reliance a acquis Stoke Park Ltd au Royaume-Uni – un lieu emblématique qui a servi de décor à deux films de James Bond. Les deux lieux emblématiques s’ajoutent à sa participation actuelle dans les hôtels Oberoi et les résidences hôtelières/gérées à Mumbai qu’elle développe.

La dernière acquisition de renom pour le conglomérat pétrole-télécoms et commerce de détail marque son pivot vers les offres grand public. Avec un crore de Rs 2,6 lakh en espèces, Ambani mène une transformation alors qu’il cherche à faire du commerce numérique et de la vente au détail des piliers de taille égale pour Reliance, en réduisant la dépendance vis-à-vis des bénéfices de son activité traditionnelle de raffinage du pétrole.

Au cours des cinq dernières années, Reliance a annoncé 5,7 milliards de dollars d’acquisitions, dont 45 % dans le TMT et 23,6 % dans les nouvelles énergies.

Le Mandarin Oriental New York est reconnu mondialement et a remporté plusieurs prix influents, dont l’AAA Five Diamond Hotel, le Forbes Five Star Hotel et le Forbes Five Star Spa, entre autres. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 115 millions de dollars en 2018, de 113 millions de dollars en 2019 et de 15 millions de dollars en 2020, selon le dossier de Reliance.

« Cette acquisition va ajouter à l’empreinte de consommation et d’accueil du groupe. Le groupe a déjà des investissements dans EIH Ltd (Oberoi Hotels), Stoke Park Limited au Royaume-Uni et développe un centre de congrès, un hôtel et des résidences gérées à la pointe de la technologie à BKC Mumbai », a-t-il déclaré.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu d’ici la fin mars 2022 et est soumise à certaines approbations réglementaires et autres habituelles et à la satisfaction de certaines autres conditions.

« Dans le cas où les autres propriétaires de l’hôtel choisiraient de participer à la transaction de vente, RIIHL acquerrait les 26,63 pour cent restants, sur la base de la même évaluation que celle utilisée pour l’acquisition de la participation indirecte de 73,37 pour cent », a-t-il ajouté.

RIIHL avait annoncé en avril de l’année dernière l’acquisition de la totalité du capital social émis de Stoke Park, qui possède et gère un hôtel de luxe de 49 chambres et suites, un parcours de golf de championnat de 27 hôtels, 13 courts de tennis et 14 acres de jardins privés dans le Buckinghamshire, pour 57 millions de livres. Depuis que James Bond y a joué un jeu avec Auric Goldfinger dans le blockbuster de 1964, le domaine avec le manoir de l’époque géorgienne situé au milieu de 300 acres de parc a servi de toile de fond à des productions comme « Bridget Jones’s Diary » et le drame de la famille royale britannique de Netflix. ‘La Couronne’.

Reliance a actuellement des investissements dans EIH Ltd en plus du développement d’un centre de congrès, d’un hôtel et de résidences gérées à Mumbai.

Bien que le Mandarin Oriental ait rouvert le 1er avril de l’année dernière, il a été bouleversé, comme les autres grands hôtels, par le manque de visiteurs dépensiers et de voyageurs d’affaires étrangers.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.