Reliance ramène le chatbot pour aider les investisseurs sur les questions de droits

Reliance Industries Ltd a une fois de plus lancé un chatbot WhatsApp compatible AI pour répondre aux questions des investisseurs concernant le premier appel de paiement d’argent lié à son émission de droits de Rs 53.125 crore.

Dans un avis réglementaire, Reliance a déclaré avoir émis et attribué 42,26 crores d’actions de participation partiellement libérées d’une valeur nominale de 10 Rs chacune pour de l’argent au prix de 1257 Rs par action de droits en mai de l’année dernière.

“Un montant de Rs 314,25 par action de droits (comprenant Rs 2,50 pour la valeur nominale et Rs 311,75 pour la prime de titres) a été payé sur demande et le solde était payable en un ou plusieurs appels ultérieurs”, a-t-il déclaré. «Le premier appel de Rs 314,25 par action de droits est payable du lundi 17 mai 2021 au lundi 31 mai 2021, les deux jours inclus.»

Le deuxième et dernier appel de Rs 628,50 par action de droits sera payable du 15 novembre 2021 au 29 novembre 2021.

«Des éclaircissements sur toute question relative au paiement du premier appel peuvent être demandés sur le numéro sans frais 1800 892 9999 (opérationnel du lundi au samedi entre 9 h et 21 h) ou WhatsApp en attachant« Salut »au +91 79771 11111, ” Ça disait.

Des sources ont déclaré que le numéro WhatsApp est le Chatbot développé par la société du groupe Reliance Jio Haptik.

Le chatbot interactif peut répondre aux questions liées aux FAQ générales sur le First Cll, aux dates importantes liées, aux FAQ sur le paiement, à l’éligibilité aux dividendes, aux liens importants, etc., et peut également calculer le montant qu’un investisseur doit payer, ont-ils déclaré.

La capacité de langage naturel basée sur l’IA signifie que le chatbot peut également répondre avec précision à des questions simples en anglais. Le chatbot a été mis en ligne samedi, ont indiqué des sources.

Dans le cadre de l’émission de droits, Reliance a attribué 42,26 crores d’actions nouvelles à Rs 1257 chacune aux actionnaires éligibles dans un rapport de 1:15 en juin 2020. Les actionnaires éligibles devaient payer seulement 25% du montant de la souscription – 314,25 Rs par action – à l’époque du lotissement.

Au moment de l’émission des droits, la société avait annoncé son calendrier pour appeler les Rs 942,75 par action des actionnaires sur ces actions partiellement libérées. Ainsi, le premier appel est adressé aux actionnaires détenant les actions Reliance PP (Partiellement Libéré) au 12 mai 2021. Les actionnaires ont entre le 17 et le 31 mai pour effectuer le paiement.

Le deuxième et dernier appel arrivera à échéance en novembre 2021, lorsque les 628,50 Rs restants par action devront être payés, pour convertir la valeur nominale de 5 roupies partiellement libérées en actions de 10 roupies entièrement libérées au pair avec autres actions Reliance.

