Reliance Retail de Mukesh Ambani investit 200 millions de dollars dans Dunzo et achète une participation de 25,8% pour des livraisons à domicile plus rapides

Reliance Retail a investi 200 millions de dollars, soit environ 1 488 crores de roupies, dans la plate-forme de commerce rapide Dunzo. Reliance a également conclu un partenariat avec Dunzo à travers lequel ce dernier permettra une logistique hyperlocale pour les magasins de détail exploités par Reliance Retail.

Reliance Retail de Mukesh Ambani a investi 200 millions de dollars, soit environ 1 488 crores de roupies, dans le joueur de commerce rapide basé à Bengaluru Dunzo pour une participation de 25,8 % sur une base entièrement diluée. Cette décision aidera Reliance à prendre pied sur le marché croissant de la livraison rapide du pays.

Dunzo a levé un total de 240 millions de dollars lors de ce dernier tour dirigé par la branche Reliance Industries Ltd. Les autres investisseurs existants étaient Lightbox, Ligthrock, 3L Capital et Alteria Capital, qui ont participé au tour.

Le financement sera utilisé pour renforcer la vision de Dunzo d’exceller dans le commerce rapide, permettant la livraison instantanée de l’essentiel à partir d’un réseau de micro-entrepôts tout en élargissant sa verticale commerciale B2B pour permettre la logistique pour les commerçants locaux dans les villes indiennes, a déclaré RIL dans un communiqué .

En plus de cet investissement, Dunzo et Reliance Retail concluront également certains partenariats commerciaux. Dunzo permettra une logistique hyperlocale pour les magasins de détail exploités par Reliance Retail, ajoutant encore aux capacités omnicanales de Reliance Retail. Dunzo facilitera également les livraisons du dernier kilomètre pour le réseau marchand de JioMart.

Isha Ambani, directrice de Reliance Retail Ventures Limited, a déclaré : « Nous assistons à une évolution des modes de consommation vers le Web et avons été très impressionnés par la façon dont Dunzo a perturbé l’espace. Grâce à notre partenariat avec Dunzo, nous serons en mesure d’offrir une commodité accrue aux consommateurs de Reliance Retail et une expérience client différenciée grâce à une livraison rapide des produits des magasins Reliance Retail. Nos commerçants auront accès au réseau de livraison hyperlocal de Dunzo pour soutenir leur croissance alors qu’ils déplacent leur entreprise en ligne via Jio Mart.

Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier exclusif et Cyril Amarchand Mangaldas en tant que conseiller juridique de Dunzo. AZB & Partners a agi en tant que conseiller juridique de RRVL et Deloitte, Haskins & Sells LLP a fourni des services de due diligence financière.

