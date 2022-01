Reliance Retail rachète 25,8% du capital de l’acteur de commerce électronique rapide Dunzo

Dunzo a levé 240 millions de dollars lors de son dernier tour de table mené par Reliance Retail Ventures Ltd, la branche de vente au détail de Reliance Industries.

Reliance Retail a acheté une participation de 25,8 % dans Dunzo, le principal acteur indien du commerce rapide, pour 200 millions de dollars (environ 1 488 crores de roupies) alors qu’il cherche à étendre sa présence dans le secteur de la livraison d’épicerie en ligne.

Dunzo a levé 240 millions de dollars (environ 1 787 crores de roupies) lors de son dernier cycle de financement dirigé par Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL) – la branche de vente au détail de Reliance Industries, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

Les investisseurs existants Lightbox, Lightrock, 3L Capital et Alteria Capital ont également participé au tour de table.

« Avec un investissement de 200 millions de dollars, Reliance Retail détiendra 25,8% du capital », indique le communiqué.

En plus du financement, Dunzo et Reliance Retail concluront également certains partenariats commerciaux. Dunzo permettra une logistique hyperlocale pour les magasins de détail exploités par RRVL, ajoutant encore aux capacités omnicanales de Reliance Retail.

Dunzo facilitera également les livraisons du dernier kilomètre pour le réseau marchand de JioMart.

Le capital sera utilisé pour faire avancer la vision de Dunzo d’être la plus grande entreprise de commerce rapide du pays, permettant la livraison instantanée de l’essentiel à partir d’un réseau de micro-entrepôts tout en élargissant également sa verticale commerciale B2B pour permettre la logistique pour les commerçants locaux dans les villes indiennes, le communiqué mentionné.

« Nous assistons à une évolution des modes de consommation vers le Web et avons été très impressionnés par la façon dont Dunzo a perturbé l’espace. Dunzo est le pionnier du commerce rapide en Inde et nous souhaitons les soutenir dans la poursuite de leurs ambitions de devenir un important facilitateur du commerce local dans le pays », a déclaré la directrice du RRVL, Isha Ambani.

Elle a ajouté que grâce au partenariat avec Dunzo, la société sera en mesure d’offrir une commodité accrue aux consommateurs de Reliance Retail et une expérience client différenciée grâce à une livraison rapide des produits des magasins Reliance Retail.

« Nos commerçants auront accès au réseau de livraison hyperlocal de Dunzo pour soutenir leur croissance alors qu’ils déplacent leur entreprise en ligne via JioMart », a-t-elle déclaré.

Dunzo est un acteur de premier plan dans la catégorie du commerce rapide qui a une opportunité de marché adressable de plus de 50 milliards de dollars.

Actuellement, Dunzo est disponible dans sept villes métropolitaines en Inde et le capital supplémentaire sera utilisé pour étendre l’activité de commerce rapide à 15 villes, selon le communiqué.

Dunzo a lancé son modèle de livraison instantanée « Dunzo Daily » à Bengaluru plus tôt cette année, qui connaît une croissance de plus de 20 % d’une semaine sur l’autre.

Le modèle Dunzo Daily fournit les essentiels quotidiens et hebdomadaires en 15 à 20 minutes, en mettant l’accent sur la fourniture de fruits et légumes de haute qualité.

Alors que les livraisons traditionnelles du commerce électronique prennent un jour ou plus, le commerce rapide (ou q-commerce) permet aux clients d’acheminer de petites quantités de marchandises aux clients dans un délai plus court.

Selon un rapport RedSeer, le secteur du commerce rapide en Inde devrait atteindre 5 milliards USD d’ici 2025, contre 0,3 milliard USD actuellement.

Le rapport indique que le commerce rapide se développe en Inde grâce à des tendances telles qu’un changement de comportement des consommateurs, l’entrée de grands acteurs comme BigBasket et Blinkit et la montée en puissance des plates-formes de livraison instantanée.

Le mois dernier, la plate-forme de livraison de nourriture Swiggy a annoncé un investissement de 700 millions de dollars (environ 5 250 crores de Rs) dans son service de livraison d’épicerie express, Instamart.

Auparavant, Ola avait également commencé à piloter un service de livraison rapide pour des articles comme l’épicerie à Bengaluru.

RRVL s’est lancé dans une vague d’acquisitions agressives pour consolider sa position sur le marché indien, tout en renforçant son jeu numérique pour exploiter la demande croissante de services de commerce électronique dans le pays.

En novembre de l’année dernière, RRVL a acquis les activités de vente au détail de lingerie sous la marque ombrelle « amante » de MAS Brands, une filiale en propriété exclusive de MAS Holdings, basée au Sri Lanka, pour un montant non divulgué.

En octobre, RRVL avait acquis une participation de 52% dans la société Ritika Pvt Ltd du couturier vétéran Ritu Kumar pour un montant non divulgué, tandis que Reliance Brands Ltd (RBL) a annoncé qu’elle prendrait une participation minoritaire de 40% dans MM Styles du créateur de mode Manish Malhotra. Pvt Ltd.

En septembre, RRVL avait acquis le contrôle de la plate-forme de recherche et de découverte Just Dial pour une contrepartie de Rs 3 497 crore.

Le mois dernier, RBL et le couturier indien Anamika Khanna ont convenu d’une coentreprise 60:40 pour posséder et développer la marque de mode AK-OK.

Il a également acheté l’année dernière une participation minoritaire dans Actoserba Active Wholesale, qui possède et exploite le magasin de lingerie en ligne Zivame.

RRVL, filiale de RIL, est la société holding de toutes les sociétés de distribution du Groupe. Il a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de Rs 1 57 629 crore et un bénéfice net de Rs 5 481 crore pour l’exercice clos le 31 mars 2021.

En 2020, Reliance Industries avait levé 47 265 crores de roupies en vendant environ 10 % du capital de RRVL. Il avait levé des fonds auprès de fonds mondiaux de capital-investissement, notamment Silver Lake Partners, KKR, GIC, TPG et General Atlantic, ainsi que des fonds souverains Mubadala, ADIA et PIF.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.