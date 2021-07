Reliance Retail Ventures achète 41% de Just Dial pour Rs 3 497 crore

Sur les 40,95 % acquis par Reliance Retail, la société a reçu une attribution préférentielle de 2,12 crores d’actions, ce qui équivaut à 25,33 % après le capital social préférentiel au prix par action de 1 022,25 roupies.

Reliance Retail Ventures (RRVL), la branche de vente au détail de Reliance Industries (RIL), a annoncé vendredi qu’elle allait acquérir une participation majoritaire de 66,95% dans la plate-forme de moteur de recherche Just Dial.

Selon une déclaration conjointe des sociétés, Reliance Retail a signé un accord pour acquérir 40,95 % dans Just Dial pour une contrepartie de 3 497 crores de roupies et ferait par la suite une offre ouverte pour acquérir 2,17 crores d’actions supplémentaires de Just Dial représentant 26 % conformément avec le règlement de reprise.

Conformément à l’accord signé vendredi, le fondateur de Just Dial, VSS Mani, continuera d’être le directeur général et PDG de la société.

Sur les 40,95 % acquis par Reliance Retail, la société a reçu une attribution préférentielle de 2,12 crores d’actions, ce qui équivaut à 25,33 % après le capital social préférentiel au prix par action de 1 022,25 roupies.

Reliance Retail a également acquis 1,31 crore d’actions de VSS Mani, ce qui équivaut à 15,62 % du capital social préférentiel à un prix par action de 1 020,00 roupies. « Le capital infusé par RRVL contribuera à stimuler la croissance et l’expansion de Just Dial en une plate-forme de commerce et d’inscription locale complète. Just Dial étendrait la découverte sur sa plate-forme et améliorerait les transactions pour des millions de produits et services », indique le communiqué.

Ces investissements tireront parti de la base de données existante de Just Dial d’environ 30,4 millions d’inscriptions et de son trafic de consommateurs existant d’environ 129,1 millions d’utilisateurs uniques trimestriels au 31 mars 2021, ajoute le communiqué.

Edelweiss dans son rapport avant l’annonce de l’accord avait noté : « Nous pensons que RIL pourrait chercher à tirer parti des capacités de JD – le produit JD Omni pour la numérisation de l’inventaire des marchands, des pieds solides dans la rue, sa plate-forme de paiement – ​​pour son entreprise JioMart. L’application JD dispose de plusieurs services qui pourraient renforcer l’épine dorsale technologique des aspirations de super-application de RIL. Cependant, étant donné que l’acquisition est probablement dans les livres de RIL, et non dans celle de Jio Platforms, nous pensons que les synergies du commerce de détail pourraient être la principale raison de l’accord.

Le directeur du RRVL, Isha Ambani, a déclaré : « L’investissement dans Just Dial souligne notre engagement envers le nouveau commerce en renforçant davantage l’écosystème numérique pour des millions de nos commerçants partenaires, micro, petites et moyennes entreprises. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction hautement expérimentée de Just Dial alors que nous développons davantage l’entreprise à l’avenir. »

Pour sa part, VSS Mani, fondateur et PDG de Just Dial, a déclaré : « Notre partenariat stratégique avec Reliance nous permet de réaliser notre vision et de transformer l’entreprise à l’avenir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.