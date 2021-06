Reliance Retail vise une croissance triple en 3 à 5 ans

Reliance Retail a déclaré des revenus de Rs 1 53,818 crore au cours de l’exercice 21, une baisse marginale par rapport aux revenus de Rs 1 63,029 crore affichés au cours de l’exercice 20, a déclaré la société dans son rapport annuel. (Image représentative)

Reliance Retail vise à enregistrer une croissance au moins multipliée par trois au cours des trois à cinq prochaines années et investira davantage pour renforcer ses capacités de recherche, de conception et de développement de produits. La société construira également une infrastructure de chaîne d’approvisionnement de pointe à travers l’Inde et continuera à acquérir des entreprises appropriées pour alimenter sa croissance.

Reliance Retail se concentrera également sur une expansion multiple de l’empreinte de ses magasins cette année pour atteindre plus de commerçants et de clients tout en renforçant son écosystème d’approvisionnement en travaillant en étroite collaboration avec une multitude de partenaires, notamment des MPME, des marques locales et internationales.

“La croissance du secteur de la vente au détail va inaugurer la croissance tout au long de la chaîne de valeur – des producteurs de matières premières aux grands et petits fabricants, des prestataires de services logistiques aux commerçants, aux consommateurs”, a déclaré Mukesh Ambani, président et directeur général de RIL. « Reliance Retail continue de figurer parmi les détaillants à la croissance la plus rapide au monde. Nous nous engageons à développer notre activité afin de figurer parmi les 10 meilleurs détaillants au monde. Je suis convaincu que Reliance Retail est sur une trajectoire d’hyper croissance pour croître au moins trois fois au cours des 3 à 5 prochaines années », a-t-il déclaré.

Reliance Retail prévoit de mettre en place des centres de conception, de recherche, de technologie et d’innovation dans des emplacements nationaux et mondiaux clés afin de « développer des offres différenciées » pour ses « groupes de clients diversifiés ».

Les analystes de Goldman Sachs parient sur les activités de vente au détail de RIL (y compris le commerce électronique) pour conduire le prochain moteur de croissance du conglomérat. Retail Ebitda a le potentiel de croître jusqu’à dix fois au cours des 10 prochaines années, ont-ils déclaré. Les analystes de la société s’attendent à ce que les revenus de détail de base de RIL augmentent à un TCAC de 36% au cours des quatre prochaines années pour atteindre 44 milliards de dollars et que les revenus du commerce électronique représentent 35% du total des revenus de détail au cours de l’exercice 25, à 15 milliards de dollars.

Reliance Retail qui a embauché les détaillants en ligne Amazon et Flipkart soutenu par Walmart avec le lancement de JioMart l’année dernière s’est fixé un objectif décourageant d’intégrer plus d’un crore de partenaires marchands au cours des trois prochaines années pour alimenter son entreprise de commerce électronique. JioMart prétend avoir déjà établi un partenariat avec plus de trois partenaires commerçants lakh dans 150 villes. L’entreprise a enregistré plus de 6,5 lakh de commandes de pointe (dans toutes les catégories) en une seule journée l’année dernière.

“La croissance de JioMart témoigne de sa clientèle déjà fidèle, dont 80% sont des acheteurs réguliers”, a déclaré Ambani. Initialement limité à l’épicerie, JioMart s’est développé, élargissant ses offres pour couvrir davantage de segments, notamment l’électronique et la mode.

Reliance Retail a élaboré une stratégie de partenariats et d’acquisitions pour développer son activité numérique et renforcer son jeu omnicanal. Par exemple, le partenariat de JioMart avec WhatsApp, propriété de Facebook, qui compte plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde, donne à l’entreprise l’effet de levier indispensable pour approfondir son réseau de magasins kirana et sa portée auprès des consommateurs. La société a également acquis des participations majoritaires dans Urban Ladder, Netmeds, entre autres.

« Nous avons lancé un premier ensemble d’intégrations entre WhatsApp et JioMart à titre d’essai et la réponse des clients WhatsApp et JioMart est encourageante. Nos équipes conjointes développent activement la solution complète New Commerce reliant les commerçants et les consommateurs, et nous prévoyons de les lancer progressivement au cours des prochains trimestres », a déclaré Ambani.

Le détaillant a déclaré qu’il emploie actuellement plus de deux lakhs et vise à générer des emplois pour plus de dix lakhs au cours des trois prochaines années.

