Reliance, SBI, HDFC Bank, IRCTC parmi 344 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 22 actions ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines

Les indices phares, Sensex et Nifty, ont augmenté leurs sommets respectifs à vie aujourd’hui, atteignant 61 894,33 et 18 524,40, respectivement. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient à de nouveaux niveaux élevés dans leur vie lundi, prolongeant le rallye des semaines précédentes. Les indices phares, Sensex et Nifty ont augmenté leurs sommets respectifs aujourd’hui, atteignant 61 894,33 et 18 524,40, respectivement. Au milieu de ce rallye, un total de 12 actions – Reliance Industries Ltd, Bajaj Finserv, Bajaj Finance, HDFC Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, ITC, NTPC, Power Grid Corporation of India, State Bank of India, Sun Pharmaceutical Industries et Titan Société – a atteint des sommets de 52 semaines sur le BSE Sensex à 30 actions. Les cours des actions de HDFC Bank, IndusInd Bank, ITC, NTPC, Power Grid, SBI et Sun Pharma ont dépassé les sommets d’hier. Le cours de l’action RIL a atteint un nouveau sommet de 2 723,30 Rs, Bajaj Finserv à 19107,45 Rs, Bajaj Finance à 8020,20 Rs et Titan à 2 678,10 chacun.

Un total de 344 actions ont atteint leurs sommets respectifs de 52 semaines sur l’ESB jusqu’à présent lundi. Les principaux titres étaient Bata India, Bharat Electronics, Can Fin Homes, DB Realty, Divis Laboratories, Dixon Technologies (Inde), Avenue Supermarts, Grasim Industries, Hindustan Aeronautics (HAL), Havells India, Hindalco Industries, Hindustan Zinc, Indian Bank, Indian Oil Corporation, IRCTC, Pidilite Industries, Punjab National Bank, Vedanta et Voltas.

Sur l’ESB 200, un total de 39 scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Certains des noms de renom incluent Federal Bank, Hindustan Petroleum Corporation, IDBI Bank, Marico, NHPC, Tata Power, Union Bank of India et Voltas.

Alors même que BSE Sensex se négociait à des niveaux record, un total de 22 actions ont touché leurs plus bas respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Arihant Institute, JLA Infraville Shoppers, Kwality Credit & Leasing et Source Natural Foods & Herbal Suppl

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 195 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 6 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines incluent Aarti Industries, Aditya Birla Fashion and Retail, BEML, Century Plyboards (Inde), Craftsman Automation, Eris Lifesciences, Exxaro Tiles, Indiabulls Real Estate, IIFL Wealth Management, Jain Irrigation Systems, Jindal Stainless, Jubilant Foodworks , Jubilant Ingrevia, Kajaria Ceramics, Mastek, Paras Defence and Space Technologies, Stove Kraft et Zen Technologies.

Au contraire, six actions, dont Artemis Medicare Services, Bhagiradha Chemicals & Industries, Coastal Corporation et Pasupati Acrylon, ont atteint leurs plus bas respectifs en 52 semaines.

