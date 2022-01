Reliance, Tata Motors, Future Retail, NTPC, Maruti Suzuki, HDFC Life, focus sur les actions des compagnies aériennes

Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir à plat avec un biais positif le premier jour de bourse de CY2022. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 12,50 points, soit 0,07 %, à 17 452 sur la bourse de Singapour.

Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir à plat avec un biais positif le premier jour de bourse de CY2022. Les contrats à terme astucieux se négociaient de 12,50 points ou 0,07 % à 17 452 sur la bourse de Singapour au début des échanges. L’ESB Sensex a gagné 21% en 2021, l’ESB à moyenne capitalisation et l’ESB à petite capitalisation ont enregistré des gains de 38 % et 61 %, respectivement. , indiquant un rallye généralisé. Alors que NIfty 50 a gagné 23% au cours de l’année civile précédente. Les analystes techniques estiment que la tendance à court terme de l’indice Nifty 50 continue d’être positive. « On peut s’attendre à une hausse supplémentaire à court terme. Un mouvement durable au-dessus de 17640 est susceptible d’annuler la configuration baissière et cela pourrait ouvrir davantage à la hausse selon le graphique de calendrier quotidien et hebdomadaire. Le support immédiat est placé à 17260 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Moteurs Tata : La cession et le transfert de l’intégralité de l’entreprise de véhicules de tourisme de Tata Motors à Tata Motors Passenger Vehicles Ltd sont entrés en vigueur samedi, a déclaré samedi le major automobile local. Dans un dossier réglementaire, Tata Motors a déclaré que son conseil d’administration, lors d’une réunion tenue samedi, avait approuvé le règlement de 9 417 crores de roupies à payer pour l’achat de son entreprise de véhicules de tourisme dans le cadre du programme par l’attribution de 941,7 crores d’actions de capital de 10 roupies chacune dans Tata Motors Passenger. Vehicles Ltd.

Commerce de détail futur : Future Retail a déclaré samedi dans une mise à jour en fin de soirée qu’il avait dépassé son échéance du 31 décembre 2021 pour rembourser ses prêteurs Rs 3 494,56 crore dans le cadre d’un plan de restructuration unique (OTR).

Reliance Industries Ltd : Le RIL du milliardaire Mukesh Ambani a annoncé samedi qu’il lèverait jusqu’à 5 milliards de dollars d’obligations libellées en devises étrangères et utiliserait le produit pour rembourser les emprunts existants. Dans un document déposé en bourse, la société a déclaré que le comité des finances du conseil d’administration de la société, lors de sa réunion de samedi, avait approuvé une « proposition d’émission de billets à taux fixe de premier rang non garantis libellés en dollars américains de temps à autre, pour un montant total allant jusqu’à USD 5 milliards, en une ou plusieurs tranches ».

NTPC : Le géant public de l’électricité NTPC envisage d’acquérir 5% du capital de Power Exchange of India Ltd (PXIL) qui propose diverses options de négoce d’électricité, a déclaré un haut responsable. Le PXIL est la première bourse d’électricité d’Inde promue institutionnellement, qui fournit diverses solutions de négoce d’électricité et connecte les acheteurs ainsi que les vendeurs depuis 2008.

Maruti Suzuki : Maruti Suzuki India : Maruti Suzuki India a signalé une baisse de 4% du total des ventes en gros à 1,53 unités lakh en décembre 2021. La société avait vendu 1,60 unités lakh en décembre 2020.

La vie HDFC: HDFC Life Insurance Company a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Exide Life Insurance Company après avoir reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires. Exide Life fonctionnera en tant que filiale en propriété exclusive de HDFC Life.

Stocks des compagnies aériennes : Mettant fin à une tendance à la baisse du mois dernier, le prix du carburéacteur ou ATF a été augmenté de 2,75 % suite au raffermissement des prix internationaux du pétrole. Le prix du carburant pour turbine d’aviation (ATF) a été augmenté de 2 039,63 roupies le kilolitre, soit 2,75 %, à 76 062,04 roupies le kl dans la capitale nationale, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État. Les actions d’InterGlobe Aviation et de Spicejet resteront à l’ordre du jour aujourd’hui

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.