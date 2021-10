Reliance, Yes Bank, NTPC, Future Retail, Zee Entertainment, IDBI Bank, HDFC Life en bref

Les analystes disent que la faiblesse des indices mondiaux a déclenché une pression de vente pour le troisième jour consécutif jeudi, tandis que pour une fois de plus, les ours ont adopté une position agressive près du niveau de résistance de 18350.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 30,50 points ou 0,17% à 18277 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la séance précédente, S&P BSE Sensex a terminé 336 points ou 0,55% en baisse à 60 923, gagnant 437 points par rapport au plus bas de la journée. NSE Nifty 50 a clôturé à 18 178, en baisse de 88,5 points ou 0,48%. Les analystes disent que la faiblesse des indices mondiaux a déclenché une pression de vente pour le troisième jour consécutif jeudi, tandis que pour une fois de plus, les ours ont adopté une position agressive près du niveau de résistance de 18350. « Techniquement, après une correction de prix à court terme, le Nifty a pris un support proche du niveau de 18050 et s’est fortement inversé. L’indice a formé une bougie baissière sur les graphiques quotidiens, mais en même temps, il a pris un support proche du niveau de retracement important de 18030. Nous pensons que la texture intrajournalière du marché est faible et devrait se poursuivre dans un proche avenir, », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

RIL : Reliance Industries Ltd annoncera aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre (juillet-septembre). Les analystes s’attendent à ce que RIL affiche une forte croissance de son bénéfice net grâce à une augmentation de l’EBITDA au cours du trimestre juillet-septembre de l’EX22. Dans un autre développement, avant les résultats du deuxième trimestre, les actionnaires de RIL ont approuvé la nomination du président de Saudi Aramco, Yasir Al-Rumayyan, au conseil d’administration, avec moins de 2% des voix exprimées contre la proposition.

Oui Banque, Gland Pharma : Sociétés cotées à l’ESB telles que HDFC Life Insurance Company, Yes Bank, Apollo Pipes, Bharat Seats, Crompton Greaves Consumer Electricals, Dodla Dairy, Federal Bank, Gland Pharma, Hindustan Zinc, Inox Leisure, Jubilant Pharmova, Kajaria Ceramics, Kirloskar Ferrous Industries, Kwality Pharmaceuticals, Mahindra Holidays & Resorts India, Omkar Specialty Chemicals, Polycab India, ABB Power Products and Systems India, PVR, Steel Strips Wheels, Subros, Sundaram-Clayton, Supreme Industries, Tata Consumer Products, Tata Elxsi et Zenotech Laboratories publieront leurs résultats du deuxième trimestre le 22 octobre 2021.

NTPC : La société nationale de production d’électricité NTPC a lancé un appel d’offres pour importer 2 millions de tonnes (MT) de charbon, peu de temps après que le Centre a demandé aux centrales électriques d’intensifier les importations du combustible clé pour l’énergie thermique.

Commerce de détail futur : Suite à l’ordonnance du tribunal arbitral de Singapour, qui va largement en sa faveur, Amazon.com a déposé un nouveau plaidoyer devant la Cour suprême contre l’ordonnance du National Company Law Tribunal qui a permis à Future Retail (FRL) de convoquer des assemblées de ses actionnaires et créanciers. pour avoir demandé l’approbation de vendre ses actifs de vente au détail à Reliance Retail.

ZEEL : La Haute Cour de Bombay a demandé jeudi à Zee Entertainment Enterprises (Zee) de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE), comme l’a réquisitionné son plus grand investisseur Invesco Developing Markets Fund.

Banque du Maharashtra : Bank of Maharashtra a annoncé une augmentation de 102,71% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 264 crore pour le trimestre de septembre. La marge nette d’intérêts s’est améliorée à 3,27% en glissement annuel contre 2,3% au trimestre comparable de l’année dernière. Le revenu net d’intérêts a augmenté de 33,84 % pour atteindre 1 500 crores de roupies, contre 1 120 crores de roupies au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21.

Banque IDBI : IDBI Bank a annoncé une augmentation de 75 % de son bénéfice net en glissement annuel à Rs 567 crore pour le trimestre clos en septembre, en raison d’une réduction des coûts salariaux et d’une amélioration du revenu net d’intérêts (NII).

Banque de l’Inde du Sud : La South Indian Bank a signalé une perte nette de Rs 187,06 crore dans ses résultats du deuxième trimestre en grande partie en raison de provisions plus élevées. Le prêteur basé à Thrissur avait déclaré un bénéfice net de 65,09 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21. Des sources du SIB ont déclaré que, par mesure de prudence, la banque avait fait une provision supplémentaire de 160 crores de roupies.

