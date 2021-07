Relish lance un plan d’abonnement Relish + avec accès à plus de recettes en ligne et à une aide à la planification des repas

(Image de plaisir)

Le service de planification de recettes et de repas basé à Seattle Relish renforce son aide à la préparation des aliments avec le lancement de Relish +, un plan d’adhésion conçu pour faciliter la compréhension de ce qu’il y a pour le dîner.

Les abonnés Relish + peuvent accéder au contenu créé par les meilleurs blogueurs culinaires ainsi qu’à une bibliothèque croissante de plus de 100 plans de repas pré-planifiés. Les utilisateurs peuvent personnaliser les plans en modifiant la taille des portions et en échangeant les recettes ; créer et enregistrer des plans de repas personnels ; faites glisser et déposez vos recettes préférées dans un calendrier personnalisé ; et imprimer une liste d’épicerie consolidée.

Les abonnements commencent à 3,75 $ par mois pour un abonnement de 12 mois. Il existe également des plans d’abonnement de trois et six mois à partir de 4,95 $ par mois.

Relish+ s’appuie sur des recettes de blogueurs et de sites Web, notamment Simply Recipes, Skinnytaste, Diethood, Cookie & Kate, Well Plated, Oh Sweet Basil, Serious Eats, et plus encore. Les plans de repas sont publiés autour de thèmes tels que « rapide et sain », « repas de 30 minutes » et plus encore.

Les acheteurs peuvent faire leurs propres courses ou utiliser des services intégrés à Relish + tels qu’Amazon Fresh, Instacart, Walmart, Shipt, Kroger et plus encore.

La société mise sur un intérêt accru pour la préparation des aliments à la maison stimulé par les blocages pendant la pandémie de COVID-19 et affirme que Relish + est une alternative plus abordable aux services de kits de repas tels que Blue Apron et HelloFresh.

Relish fait partie de la plateforme de technologie alimentaire Fexy, une startup fondée en 2014 par l’équipe mari et femme Lisa et Cliff Sharples. La société a vendu deux autres propriétés Web liées à l’alimentation, Serious Eats et Simply Recipes, l’automne dernier à Dotdash, propriété d’IAC.