Relite étend son concours d’artistes NFT avec trois jours supplémentaires pour participer Crypto new media

Relite Finance, un protocole de prêt inter-chaînes, a prolongé la période de soumission pour son concours NFT récemment annoncé. Les artistes et graphistes NFT qui souhaitent contribuer avec leurs travaux créatifs sont invités à rejoindre la liste des participants jusqu’au 21 août 2021 pour courir la chance de gagner un prix de 5 000 $.

Le formulaire d’inscription nécessite quelques informations générales sur l’auteur, plusieurs exemples de ses derniers travaux et un petit aperçu de sa vision des futurs Relite NFT. La conception des jetons non fongibles doit refléter leur concept principal – une clé, qui accorde au détenteur l’accès aux superpuissances de l’écosystème Relite, y compris l’APY supplémentaire et d’autres bonus importants.

Une fois la première étape terminée, les candidatures seront examinées et évaluées par l’équipe Relite. Ensuite, les personnes ajoutées à la liste restreinte auront une semaine de plus pour fournir leurs œuvres qui concourront pour être présentées en tant que Relite Finance Utility NFT – les clés déverrouillant l’accès aux super pouvoirs de la plate-forme. Le design gagnant deviendrait l’apparence officielle de la série et attribuerait à son créateur le prix principal de 5 000 $.

Les NFT utilitaires presque publiés devraient devenir l’un des premiers développements de la course massive de Relite aux 3e et 4e trimestres 2021, qui comprend le lancement du jalonnement et des incitations, le déploiement de la plate-forme MVP, la prise en charge des prêts et emprunts pour ETH, DAI et BNB. Plus de détails sur la feuille de route Relite 2021-22 sont disponibles sur leur blog.

« Depuis ses débuts, Relite a été conçu comme une solution véritablement axée sur l’utilisateur et la communauté, nous sommes donc heureux d’accueillir les artistes créatifs de NFT pour contribuer au produit que nous attendons tous. pour! Je tiens à remercier les artistes qui nous ont déjà rejoints et à accueillir ceux qui s’apprêtent à monter dans le train », a déclaré George Groshkov, PDG de Relite Finance.

À propos de Relite Finance

Relite Finance est un protocole de marché monétaire DeFi inter-chaînes qui permet aux utilisateurs de prêter, d’emprunter et de mettre en jeu tous les actifs cryptographiques dans une seule interface en utilisant la Moonbeam Parachain de Polkadot, des ponts et un module de fonds de réserve unique. Relite prévoit de créer une interopérabilité avec Bitcoin, Ethereum, BSC et d’autres blockchains. En outre, Relite prévoit de mettre en œuvre la garantie des NFT avec de meilleurs frais et une meilleure convivialité que les autres protocoles ne peuvent offrir.

