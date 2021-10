Reloj Amazfit de diseño retro y gran autonomía por… ¡21 euros!

Estéticamente este accesorio recuerda -y mucho- a los famosos modelos de Casio que tanto se vendieron los años 80 et 90. Por lo tanto, no se parece en nada al resto de los dispositivos con los que compite en el mercado y, además, el acabado que tiene en color asegura una alta resistencia frente a los impactos. Por cierto, la pantalla que integra que no es especialmente grande -pero sí que muestra información suficiente para el día a día-y también es similaire a la que incluían los antiguos relojes que hemos mencionado. Si te gusta lo distinto, este es un producto que no debes dejar pasar.

Una de las cosas que te van a llamar mucho la atención es todo lo que tiene que ver respecto a la autonomía que ofrece este Amazfit Neo, ya que aquí es uno de los mejores modelos del mercado sin ningún género de duda. Debido a las pocas exigencias de la pantalla antes mencionada ya que el resto del hardware tampoco consumer mucho, con una carga vas a poder conseguir hasta cuatro semanas de uso habituel. Esta es una marca impressionante y hablamos detener el panel encendido 24 heures al día 7 jours a la semana, algo frente a lo que no puede competir ninguno de sus rivales.

Hazte con el Amazfit Neo en oferta

Ahora Mismo en la tienda PcComponentes puedes comprar este producto pagando únicamente 21,90 euros. Una cifra que creemos que resulta hasta ridícula teniendo en cuenta las buenas cualidades que tienen este reloj inteligente. El caso es que te ahorras nada menos que un 43%, que es una cifra espectacular, y además los gastos de envío son bastante sensatos debido a que únicamente tienes que sumar 3,95 euros para que te lo lleven a la puerta de tu casa . Este es el enlacer que tienes que utilizar para realizar la compra este accesorio que es capaz de mostrarte las notificaciones que te llegan al teléfono.

Como todo voy agradable que se prefiera en la actualidad, a este no le falta una buena cantidad de sensores que te permiten conocer una buena cantidad de datos para conocer tu état physique. Así, es capaz de detectar una gran cantidad de deportes cuando los practicas e, incluso, también es capaz de medir la calidad del sueño cada día. Por cierto, gracias al sensor llamado BioTracker y aplicando diferentes algoritmos podrás conocer hasta la cantidad de calorías que consomme a lo largo del día o cuando sales a correr o montar en bici.

Sin faltar la resistencia al agua de 5 atmosferas y un par de botones para ejecutar acciones de forma directa, algo que resulta también de gran ayuda cuando estás andando por la calle, existen algunos detalles adicionales que son de lo más interesantes: como por ejemplo que el peso de este producto es de 32 gramos o que la conectividad que utiliza para sincronizarse con los telefonos iOS y Android es Bluetooth, por lo que el proceso de conexión de este reloj Amazfit es cualquier cosa menos complicado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el precio que tiene ahora mismo, esta es una compra de lo más recomendable.