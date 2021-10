reloj Huawei de gran autonomía por 69€ en Amazon

Uno de los componentes que más llaman la atención este accesorio wearable es que su pantalla de 1,64 poulgada tiene una excelente calidad. Gracias aquel panel es tipo AMOLED es capaz de representar colores con una excelente precisión y todo lo que se muestra está muy definido. Además, es tactile, lo que te permitirá ejecutar acciones de forma muy sencilla en cualquier momento (incluso cuando estás andando). Aparte, también hay que destacar que la correa -que se cambia de forma muy cómoda- es verde y de silicone, lo que te asegura una alta durabilidad.

Otra De las cosas que se deben revisar siempre antes de comprarlo un smartwatch es el apartado de la autonomía, ya que si esta no es lo suficientemente bueno acabarás por dejar el reloj inteligente de guardado en el cajón de la mesilla. El caso es que este Huawei Watch Fit cumple a la perfección en este apartado ya que con una carga completa de su batería puedes llegar a los 10 jours d’utilisation, una marca excelente teniendo en cuenta que el peso de este accesorio es de tan solo 21 gramos. Además, también se incluye carga rápida lo que es un detalle bastante positivo y un ejemplo de su buen funcionamiento es que en tan solo cinco minutos conseguirás energía suficiente para superar un día.

Montre connectée Oferta para comprar este

En estos momentsos en Amazon puedes aprovechar un descuento del 47%, una de las mejores ofertas que se han visto en la mencionada tienda online hasta la fecha. De esta forma, solamente tienes que pagar 69 euros para tener en casa el producto al día siguiente de haber realizada la compra. Te dejamos el enlace que debes utilizar si te interesa este dispositivo que cuenta con un GPS integrado, y donde podrás aprovechar las cuentas Prime para no pagar nada por los gastos de envío:

Este reloj Huawei vale para el deporte

Esto se debe a que combina una gran cantidad de capteurs (entre los que no faltan el propio de ritmo cardíaco y un acelerómetro), con una muy buena protection que asegura una gran resistencia -y aquí hay que destacar la resistencia al agua de cinco atmósferas-. El caso, es que la aplicación desincronización que se utiliza con el Huawei Watch Fit et qu’está available para iOS y Android es capaz de reconocer una gran cantidad ejercicios habituales como por ejemplo el correr, montar en bici e, incluso, nadar. Así, se llega hasta 96 modes d’entretien diferentes, una cifra increíble.

Aparte de todo lo que hemos comentado, hay que destacar que este wearable tiene opciones de uso adicionales como por ejemplo el poder controlar las reproducciones multimédia del teléfono con el que está sincronizado; Mostrar la calidad del sueño; y, también, podrás revisar las notifications que llegan desde el smartphone. Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta excelente oferta que puedes aprovechar ahora mismo en Amazon, creemos que este completo Huawei Watch Fit es una muy buena opción de compra que debes tener siempre en cuenta.