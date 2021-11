reloj Huawei pour ¡89€ en MediaMarkt!

Uno de los accesorios que más se suele buscar en el Black Friday para encontrar une oferta que sea importante son los relojes inteligentes. Pues bien, te vamos a mostrar cómo aprovechar una excelente que hay en la tienda MediaMarkt por el smartwatch más deportivo Huawei. Pas de puedes dejarla pasar !

La promoción de la que estamos hablando te permite comprar el Huawei Watch GT 2E a su precio más bajo de siempre ya que únicamente tienes que desembolsar 89 euros para tenerlo en casa. Y, en la cantidad que hemos comentado, y compris los gastos de envío por lo que hablamos de una promoción excelente y que te permite hacerte con un reloj inteligente de una muy buena calidad con un acabado en color rojo que le hace ser de lo más llamativo. Este es el enlace que tienes que utilizar donde aprovecharás una excelente fiabilidad:

Lo mejor que ofrece este Huawei

Una de las cosas que más llama la atención de este accesorio wearable tiene que ver con la autonomía que permite. Esta alcanza las dos semanas de uso sin tener que restringir absolutamente nada la cantidad de veces que se revisa la pantalla AMOLED que integra (esta es de 1,39 pulgadas tiene una excelente calidad de imagen, a la vez que se acompaña con una muy buena protección). El caso, es que estas ante uno de los smartwatch que mejor se comporta en este apartado, y al que no le falta carga rápida que te permite disponer de batería suficiente para superar un día en tan solo 10 minutos.

Otra de las cosas que llaman la atención de este Huawei Watch GT 2E tiene que ver con la excelente precisión que tienen tanto los capteurs integrados como su GPS. Por lo tanto, hablamos de un excelente compañero cuando haces ejercicio ya que la precisión que ofrece la toma de datos es realmente buena -y, por lo tanto, sabrás con bastante exactitud actividad física que realizas en tu día a conía la que intensidad a practicado un deporte-. Por cierto, no debes tener problema alguno en llevar puesto este reloj inteligente cuando te duchas o al nadar, ya que su résistance al agua es muy buena.

Montre connectée Mas detalles de este

Sin tener problema alguno en lo referente a la compatibilidad, ya que la aplicación de sincronización qué se necesita para realizar el proceso mediante Bluetooth la puedes descargar de forma gratuita tanto para teléfonos con sistema operativo Android como para los que utilizan iOS. Además, no le falta a ise dispositivo un par de botones that te permiten gestionar todos los parametros del sistema operativo, siendo uno de ellos completement configurable. Por cierto, pese a que no se pueden instalar aplicaciones en este smartwatch se incluye todo lo necesario para sacarle partido y cubrir todas las necesidades (un ejemplo de lo que decimos es que incluye un reproductor multimédia que te permite acceder a las canciones que tengas almacenadas en sus 4 GB de espacio de almacenamiento).

Con todo lo que hemos indicado, teniendo muy presente las excelente oferta que hay en MediaMarkt, creemos que es de lo más recommandable que te plantes la compra de este reloj inteligente de Huawei si estás buscando uno que sea de buena calidad y que pueda acompañarte cuando haces deporte. Por cierto, no vas a tener problema alguno a la hora de cambiar la correa en el caso que busca es darle un nuevo aire al dispositivo… algo que también lograrás debido a la gran cantidad de pantallas que incluye.