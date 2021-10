Relojes Garmin en ofertón, elige el tuyo al mejor precio

El famoso fabricante cuenta con un interesante catálogo de relojes inteligentes especialmente diseñados para los más deportistas. Ahora bien, eso no quita para que cuenten con un diseño realmente atractivo. Entre todos los modelos, estos que mostramos a continuación son los que podemos conseguir ahora al mejor precio.

Relojes Garmin con un gran descuento

Garmin Forerunner 45

El Forerunner 45 es uno de los relojes Garmin multideporte que incluye GPS y tecnología de pulsómetro integrado para que no necesitemos llevar el móvil encima mientras entrenamos. Ofrece toda la información de nuestra actividad en tiempo real, cuenta con the posibilidad of personalizar nuestros planes of entrenamiento y cuenta with a pantalla a todo color and the que podemos ver un montón de información de un solo vistazo. Un modelo que también incluye detección de accidentes, notificaciones inteligentes y que tiene un precio oficial de 199,99 euros. Ahora está de oferta por 149 euros chez Amazon.

Garmin Instinct

El Garmin Instinct es otro reloj con GPS integrado ideal para rastrear y controlar toda nuestra actividad y entrenamientos. Dispone de un diseño muy resistente que ha superado varios estándares militares de resistencia y una pantalla reforzada químicamente y con una gran visibilidad incluso a plena luz del sol. Además de GPS también cuenta con otros sistemas de posicionamiento como GLONASS y Galileo. Dispone de sensor de frecuencia cardíaca, control de estrés, registro del sueño y una autonomía de hasta 14 jours. El precio oficial es de 299,99 euros, pero ahora lo podemos comprar por 237,31 euros.

Garmin Forerunner 245

Es uno de los modelos más populares entre los relojes de Garmin. Un modèle multiporté avec GPS intégré qui dispose d’un pantalon à todo color de 1.2 pulgadas. Intégrez Garmin Coach pour l’orientation des experts entrenadores et les plans de l’entretien pour les clients nuestros objetivos. Incluye capteur de pulso y es capaz de medir en nivel de oxígeno en sangre. Este Garmin Forerunner 245 ofrece une autonomie de hasta siete jours en modo reloj y 24 horas en modo GPS. El precio oficial es de 299,99 euros, aunque ahora podemos conseguirlo por 241,36 euros.

Garmin Venu 2S

El Venu 2S est un modèle avec GPS, plus de 25 applications sportives et capaz de registrar nuestra frecuencia cardíaca. Un reloj con el que es posible realizar pagos a través de Garmin Pay de forma totalmente segura o escuchar nuestras listas de reproducción de Spotify, Amazon Music o Deezer. Un modelo con diseño muy elegante que ofrece hasta 7 días de autonomía y un precio de venta recomendado de 399,99 euros que ahora podemos comprar en oferta por 329 euros.

Garmin Vivomove 3 Sport

El Vivomove 3 Sport es otro de los relojes Garmin que encontramos ahora en oferta. Un modelo cuyo precio oficial es de 248,99 euros y que podemos comprar ahora con más de un 20% de descuento por solo 192,75 euros. Un modelo algo más sencillo que los anteriores pero que cuenta con un montón de aplicaciones deportivas preinstaladas, seguimiento de la actividad física, control de la frecuencia cardíaca, nivel de hidratación, nivel de estrés, etc.