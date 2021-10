Relooker le projet de règles du commerce électronique

Ce ne sont pas seulement les e-commerçants qui ont répondu en disant que les conditions sont onéreuses.

Que le projet de règles sur le commerce électronique publié par le département de la consommation en juin est sévèrement contraignant et déraisonnable. En effet, ils semblaient avoir été encadrés pour rendre plus difficile non seulement les acteurs étrangers de faire des affaires, mais aussi certains acteurs locaux. Quelques-unes des dispositions, concernant les parties liées par exemple, rendraient impossible pour les grands conglomérats, avec leurs nombreuses entreprises axées sur les consommateurs, de se conformer. Et tandis que l’on pourrait penser que les intérêts des consommateurs seraient au premier plan dans l’esprit des législateurs, le projet de règles interdit les ventes flash qui offrent des remises élevées et des offres attrayantes.

Ce ne sont pas seulement les e-commerçants qui ont répondu en disant que les conditions sont onéreuses. Le département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) et le ministère des affaires sociales (MCA) ont également exprimé leurs réserves et signalé certaines anomalies, révèle un rapport de The Indian Express, basé sur une réponse de RTI. Un récent rapport de . avait noté que le ministère des Finances avait trouvé les propositions de commerce électronique “excessives” et “sans justification économique”, soulevant une douzaine d’objections. L’idée maîtresse des nombreuses notes de service est qu’il est nécessaire de réexaminer bon nombre des propositions. Une proposition clé est celle qui cherche à rendre le marché électronique responsable de l’échec d’un vendeur à exécuter les commandes de la manière requise. En effet, tenir le marché responsable des actions d’entités – des milliers d’entre elles – qui ne sont pas sous son contrôle est déraisonnable. Même dans le domaine de la brique et du mortier, les détaillants n’acceptent pas la responsabilité d’un produit défectueux. Le DPIIT suggère que les devoirs des vendeurs soient alignés sur le cadre du projet de politique nationale de commerce électronique afin que les vendeurs ne faussent pas le marché. Il n’est pas clair, cependant, comment la distorsion sera définie.

Les experts ont souligné plusieurs domaines de chevauchements et de dépassements réglementaires qui pourraient nuire à l’environnement. Bien qu’il puisse sembler que quelques grands détaillants en ligne aient accaparé le marché en ligne, l’espace devient déjà compétitif. Même dans le cas contraire, comme le MCA l’a observé dans une note, les dispositions selon lesquelles les entreprises de commerce électronique ne devraient pas abuser de leur position dominante sont inutiles et superflues. C’est une vue sensée ; la Commission de la concurrence peut superviser ces questions. Certaines définitions doivent également être revues – vente abusive et vente croisée, par exemple – comme l’a suggéré le DPIITT, car elles laissent place à la subjectivité et, par conséquent, au harcèlement indu.

Pour que les grands détaillants en ligne s’y lancent, les dispositions visant à élargir l’univers des parties liées pour inclure, entre autres, les administrateurs, les actionnaires détenant plus de 10 % du capital, ceux détenant 5 % du capital d’entités liées, doivent disparaître . On ne sait pas non plus pourquoi les parties liées, ainsi que les entreprises associées (AE), ne peuvent pas devenir vendeurs sur la plate-forme et doivent s’abstenir de se livrer à toute activité qu’une entité de commerce électronique n’est pas autorisée à faire. Les AE ont été définies au sens large pour inclure toute entité avec des actionnaires ordinaires de plus de 5 % ou de plus de 10 % de propriété effective finale. De telles restrictions étoufferont les entreprises. La réglementation de 2018 autorisait la vente de marques de distributeur, mais les règles ont été durcies ; les marques de distributeur signifient plus d’activité de fabrication et de choix pour le consommateur. L’étouffement des entreprises ne fera que nuire à l’économie. On ne peut pas inviter des sociétés étrangères à investir en Inde et pourtant se méfier constamment de leurs intentions. Les règlements doivent être raisonnables et justes; c’est ainsi que nous facilitons les affaires. En cette ère numérique, les marchés électroniques sont un bon moyen pour les MPME. Adopter la ligne dure avec les grands détaillants en ligne (étrangers et locaux) pourrait se retourner contre eux ; pour que les petites entreprises prospèrent, le gouvernement doit laisser les grands détaillants en ligne survivre.

