Relookez votre home cinéma avec les projecteurs XGIMI

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Alors que l’année tire à sa fin, vous voulez changer l’apparence de votre maison. Vous devez ranger vos draps d’été. Vous devez remplacer votre short par un pantalon long. Échanger des décorations a beaucoup de sens, car vous voulez que votre maison ait l’air festive pour les vacances. Avant que l’automne ne se transforme en hiver, vous devriez réfléchir à la meilleure façon de mettre à niveau votre cinéma maison pour l’automne. Vous pouvez le faire avec les projecteurs XGIMI.

Les projecteurs XGIMI peuvent améliorer votre configuration de cinéma maison en révolutionnant la façon dont vous regardez et jouez. Vous en avez marre de ne pouvoir jouer qu’à l’intérieur de votre maison ? Avez-vous une plate-forme que vous souhaitez utiliser pour vous divertir tout en regardant le football ? Il existe des projecteurs XGIMI pour vous aider. Nous allons voir comment certains de ces merveilleux ajouts à votre cinéma maison peuvent s’adapter à vous pour l’automne et l’hiver.

Projecteurs XGIMI que vous pouvez déplacer facilement

Le projecteur home cinéma XGIMI Elfin. Source de l’image : XGIMI

Nous allons commencer par le mini projecteur XGIMI Elfin. Cela vous permet de créer un home cinéma dans n’importe quelle pièce de votre maison. Il est compact et offre une résolution FHD 1080P époustouflante pour votre plus grand plaisir. La technologie Intelligent Screen Adaptation vous permet de profiter de la mise au point automatique, du réglage de l’écran et de l’évitement des objets. Il ne prend pas de temps à installer, vous pourrez donc le ramasser et le déplacer d’une pièce à l’autre. Cela offre un écran de 150″ avec 800 lumens ANSI dans un environnement sombre. Peu importe si la pièce est sombre, car la luminosité et le contraste vous offrent une excellente expérience de visionnage, où que vous soyez. Vous pourrez regarder pendant la journée avec un affichage de 60″ à 80″.

Technologie d’évitement d’obstacles Source de l’image : XGIMI

Non seulement vous obtenez des visuels, mais vous obtenez également du son. Il existe deux haut-parleurs Harman Kardon 3W qui offrent une compatibilité DTS et Dolby pour offrir un son net. Vous n’avez pas besoin d’une clé de streaming, car cela inclut un système d’exploitation Android TV 10.0. Cela vous permet d’avoir accès à plus de 5 000 applications, dont Disney Plus, HBO Max, Prime Video, Peacock, etc. C’est une tonne de divertissement emballé dans une petite machine.

XGIMI Elfin Mini Projector, Ultra Compact 1080P Portable Projector 4K Input Supported Film… Prix:$649.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Améliorez le centre de votre pièce

Le projecteur XGIMI Horizon Pro montre à quel point il peut projeter. Source de l’image : XGIMI

Si vous cherchez à changer le point focal de votre pièce, le projecteur XGIMI Horizon Pro 4K est un excellent choix. Vous obtiendrez une image incroyablement nette et claire avec cela. Il produit une résolution standard 4K avec 8,29 millions de pixels et 2 200 lumens ANSI. Il dispose de deux haut-parleurs Harman Kardon intégrés de 8 W avec compatibilité DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Audio. Les caractéristiques de ceci incluent ±40 degrés de correction trapézoïdale automatique en plus des caractéristiques de l’exemple précédent (alignement et mise au point automatiques de l’écran, etc.).

Technologie XGIMI pour l’adaptation à l’écran. Source de l’image : XGIMI

Vous pouvez jouer ou regarder vos films et émissions préférés tout en profitant de visuels époustouflants. Le moteur d’image X-VUE 2.0 brille vraiment. Le système d’exploitation Android TV 10.0 est également inclus. Mais vous pourrez également contrôler cela avec Google Assistant, ce qui signifie que vous pouvez prononcer des commandes vocales pour l’utiliser. Il s’agit d’un projecteur élégant qui aura fière allure dans n’importe quel salon ou salle familiale.

Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K, 2200 Lumens ANSI, Projecteur de film Android TV 10.0 avec intégration… Prix:$1,699.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Projecteurs XGIMI pour extérieur ou intérieur

Un couple avec le projecteur XGIMI Halo devant eux. Source de l’image : XGIMI

Le mini projecteur intelligent XGIMI Halo est si simple à utiliser. Vous pourrez profiter d’une image claire partout où cela est configuré. Grâce à la toute nouvelle technologie de mise au point automatique, la taille de l’écran peut atteindre plus de 100″. Il peut fournir des plages plus dynamiques et des détails d’image. si vous souhaitez regarder un film en 3D, celui-ci dispose de la technologie d’imagerie 3D de l’obturateur actif de classe cinéma DLP pour vous permettre de le faire.

Le projecteur est incroyablement léger et simple à prendre et à déplacer. Les haut-parleurs Harman Kardon doubles 5 W intégrés ont plus de sens de la superposition avec trois canaux haut, moyen et bas. Vous pouvez également l’utiliser comme haut-parleur Bluetooth et y connecter votre appareil mobile. Vous n’avez pas besoin d’une prise pour que cela fonctionne. La batterie intégrée de grande capacité assure une excellente portabilité. Les utilisateurs peuvent regarder une vidéo de 2 à 4 heures (sous réserve de l’utilisation réelle) ou écouter 8 heures de musique avec une charge unique. La source de lumière durera également longtemps. Il dispose d’un système d’exploitation Android TV 9.0 et vous pouvez projeter l’écran de votre appareil mobile à travers celui-ci. C’est génial d’apporter à l’intérieur et à l’extérieur avec vous.

XGIMI Halo Smart Mini Projecteur, 1080P FHD 800 ANSI Lumen Projecteur Portable, Android TV 9.0, S… Prix:$1 598,00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Donc, si vous cherchez une nouvelle façon de donner à votre cinéma maison une cure de jouvence automnale, pensez à l’un de ces projecteurs XGIMI. Vous profiterez d’une nouvelle expérience de visionnement et pourrez vous installer confortablement pour vous divertir.

