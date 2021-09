Relooking chic pour les stations Surat, Udhna et Udaipur ! 14 entreprises participent à la réunion de pré-offre d’Indian Railways

in

La réunion de pré-offre, mandatée pour réaménager ces trois gares, a été menée par Indian Railway Stations Development Corporation.

Bientôt, les gares d’Indian Railways à Udaipur, Surat et Udhna feront peau neuve ! Lors de la récente réunion de pré-offre concernant le réaménagement de ces stations, 14 principaux développeurs, fonds et consultants, à savoir Kalpataru Group, Adani, Egis India, JKB Infrastructure, Cube Constructions, GMR, MBL Infrastructures, GR Infra, Monte Carlo, Thoth Infrastructure, Virtuous Retail South Asia Private Limited, PSP Projects, Sikka Associates et Adroit Financial y ont participé. La réunion de pré-offre, mandatée pour réaménager ces trois gares, a été menée par Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC). L’objectif du réaménagement est de transformer ces gares en « Railopolis », dotées d’équipements de pointe comparables à ceux d’un aéroport international.

Le réaménagement de la gare d’Udaipur se fera sur un modèle Design-Build Finance Operate Transfer sur le principe du Transit-Oriented Development. Le coût indicatif du projet de réaménagement est de Rs 132 crores sur une période de trois ans. La durée du concessionnaire est de 60 ans. Selon l’IRSDC, le réaménagement de la gare d’Udaipur envisage un nouveau bâtiment de gare d’entrée du côté est, une connectivité avec le terminus de bus inter-États via des terrains commerciaux via un réseau de passerelles piétonnes, offrant une nouvelle connectivité routière est-ouest par le biais de chemins de fer sous les ponts, ainsi que des signalétique pour tous types de passagers.

Le réaménagement de Surat MMTH sera effectué par une SPV, Surat Integrated Transportation Development Corporation Limited, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de 2013 en tant que coentreprise entre IRSDC, SMC et GSRTC, avec l’approbation du ministère des Chemins de fer et du gouvernement du Gujarat. Pour le réaménagement des gares de Surat et Udhna, le coût indicatif est de Rs 1285 crore sur une période de quatre ans.

Certains des principaux équipements proposés du projet de réaménagement de la gare de Surat MMTH comprennent une connectivité améliorée ainsi qu’un plan de circulation pour un accès et un mouvement sans faille, un -West Road pour fournir une connectivité au côté est, au terminal d’autobus BRTS/City, au terminal GSRTC, aux zones de stationnement, au métro proposé, à la signalisation facile, aux zones récréatives, etc. pour les passagers.

