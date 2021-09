Relooking du 10e anniversaire de League Of Legends pour le métro chinois

Les stations sont sur le thème de League of Legends, rappelant aux joueurs la dernière décennie.Image : 英雄联盟/Weibo

Pour le dixième anniversaire de son serveur chinois, League of Legends habille le métro de Hangzhou à Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Les voitures de métro, par exemple, ont été aménagées pour ressembler à différentes régions LoL.

Comme League of Legends (via l’utilisateur Twitter lolweibo) l’a annoncé via son compte officiel Weibo, dix stations de métro de Hangzhou ont été rénovées, chacune marquant un an de l’anniversaire. Le compte a remercié les joueurs de la dernière décennie.

Il n’est pas rare que des sociétés de jeux en Asie habille des parties d’une station. Ce qui rend cela différent, c’est l’étendue de la couverture de la campagne. Image : /Weibo

Le relooking n’est pas seulement quelques affiches ici ou là, mais un véritable effort. Il suffit de vérifier les voitures de métro.

De la tête au sol, la rame de métro est couverte de LoL.Image : 英雄联盟/Weibo

En 2008, Riot Games a été lancé avec un capital initial de 7 millions de dollars. Tencent a aidé la société à lancer League of Legends en Chine et, en 2011, la société West Los Angeles était une filiale du conglomérat technologique multinational chinois.

Si vous aimez League, cela rendra probablement votre trajet du matin plus agréable. Image : /Weibo

Au cours des dix dernières années, League of Legends est devenu très populaire en Chine et à l’étranger, le jeu devenant une force dominante en matière d’esport. Le championnat du monde de League of Legends 2019 est devenu l’événement esport le plus populaire au monde, rassemblant plus de 100 millions de téléspectateurs et culminant à 44 millions de spectateurs simultanés.

Tout le monde, partout, regarde généralement son téléphone en prenant le train. Mais pourquoi ne pas s’imprégner de toute l’ambiance du wagon de métro LoL ? Image : /Weibo

La même année, Riot a interdit aux joueurs et aux commentateurs de League of Legends de s’exprimer sur la politique et les droits de l’homme.

Une seule des stations de métro sur le thème de LoL. Image : /Weibo

“Nous servons les fans de nombreux pays et cultures différents, et nous pensons que cette opportunité s’accompagne de la responsabilité de séparer les opinions personnelles sur les questions sensibles (politiques, religieuses et autres)”, a écrit à l’époque le responsable mondial de l’esport de Riot, John Needham. «Ces sujets sont souvent incroyablement nuancés, nécessitent une compréhension approfondie et une volonté d’écouter, et ne peuvent pas être représentés équitablement dans le forum fourni par notre émission. Par conséquent, nous avons rappelé à nos casters et joueurs professionnels de s’abstenir de discuter de ces sujets à l’antenne. »

Celui-ci pourrait être mon préféré. Image : /Weibo

Avec l’impact du jeu fabriqué en Chine et la façon dont il s’est implanté dans le pays, il ne fait aucun doute que le métro de Hangzhou se prépare mieux pour un autre grand anniversaire dans dix ans.

Les enfants en Chine, cependant, pourraient ne pas être en mesure de jouer autant à LoL qu’ils le souhaiteraient.

Esports, bien sûr, obtient un cri. Image : /Weibo