Relooking pas au menu pour le nouvel iPhone, montre – WWD

Les changements esthétiques subtils de la dernière collection d’iPhones, d’iPads et de montres d’Apple n’offrent aucune carotte pour un ensemble de mode qui a soif de nouveauté. Mais la société, qui a fait mardi son annonce de produit virtuel «California streaming», parie que ses mises à niveau de caméra robustes et d’autres améliorations sous le capot maintiendront ses smartphones en forte demande.

Le changement le plus évident apporté aux iPhone 13 et 13 Mini est une encoche légèrement plus petite sur le dessus de l’écran et quelques ajustements aux caméras arrière, y compris un nouveau positionnement en diagonale qui remplace leur réseau empilé verticalement.

L’iPhone 13 Pro et plus grand Pro Max, désormais équipé d’un écran Super Retina XDR, est disponible dans une nouvelle option de couleur Sierra Blue. Selon Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, la nouvelle finition bleue nécessitait « plusieurs couches de céramique métallique à l’échelle nanométrique appliquées sur toute la surface ».

Ces téléphones 5G sont dotés de la puce bionique A15 d’Apple, qui promet de meilleures performances et une durée de vie de la batterie plus longue. Cela tient également compte de certaines des nouvelles astuces de l’appareil photo des iPhones, qui peuvent être leur principal argument de vente. La photographie améliorée des appareils photo ultra-larges de 12 mégapixels est plus performante dans des situations de faible luminosité ou de nuit. Les cinéastes en herbe peuvent profiter d’un nouveau mode cinématique qui peut maintenir la mise au point sur le sujet, où qu’ils se déplacent.

« Les transitions de mise au point se produisent automatiquement en temps réel, comme d’un sujet à un autre », explique Johnnie Manzari, concepteur d’interfaces humaines chez Apple. « Le mode cinématique anticipe le moment où un sujet est sur le point d’entrer dans le cadre et effectue intelligemment la mise au point sur lui lorsqu’il le fait. Et lorsqu’un sujet détourne le regard de l’appareil photo, l’iPhone lui-même change la mise au point, puis revient en arrière. »

C’est le genre de style de tournage utilisé par des cinéastes comme Kathryn Bigelow et Greig Fraser, qui apparaissent tous deux dans des vidéos promotionnelles tournées avec l’iPhone 13 Pro. Un aspect remarquable de cette fonctionnalité est que l’utilisateur peut modifier la mise au point même après la prise de vue.

Le logiciel permet également “Smart HDR Four” – qui améliore le contraste des couleurs et l’éclairage, ainsi que les tons chair – et propose des styles de photographie prédéfinis, afin que les utilisateurs puissent déterminer un style visuel à appliquer à toutes leurs photos.

« Sélectionnez l’un de nos quatre styles par défaut avant de prendre la photo, par exemple, un contraste riche pour un look plus audacieux ou un style dynamique pour un look plus percutant », a déclaré Rebecca Pujols, ingénieur en qualité d’image. « Chacun utilise notre compréhension sémantique approfondie pour appliquer intelligemment la bonne quantité d’ajustements aux différentes parties de la photo tout en préservant les tons chair. Vous pouvez également personnaliser davantage les styles avec du ton et de la chaleur, qui combinent plusieurs attributs pour un look qui vous est propre.

« Les styles fonctionnent à travers les scènes et les types de sujets. Vous n’avez pas besoin de le régler à chaque fois. Ainsi, vous pouvez définir votre style et l’utiliser sur vos photos », a-t-elle ajouté.

Compte tenu de la priorité croissante accordée à la vidéo ces jours-ci, les utilisateurs – en particulier ceux qui vivent de plus en plus de YouTube ou d’autres chaînes – pourraient trouver les mises à jour très attrayantes. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent également d’un nouvel appareil photo téléobjectif de 77 millimètres, ajoutant plus de capacité de zoom pour les vidéastes.

Apple a promis une autre fonctionnalité pour plus tard cette année, appelée ProRes, qui capture des enregistrements jusqu’à 4K et 30 images par seconde, ainsi qu’un encodage plus efficace, pour un montage vidéo de niveau professionnel dans un logiciel comme Final Cut Pro.

Pour héberger tout cela, les appareils auront besoin de beaucoup de stockage, et en effet, tous les nouveaux iPhones sont livrés avec une capacité de stockage minimale de 128 Go.

Les commandes commencent le 17 septembre pour l’iPhone 13 (13 pouces, 799 $), 13 Mini (5,4 pouces, 699 $), iPhone 13 Pro (6,1 pouces, 999 $) et Pro Max (6,7 pouces, 1 099 $) avec disponibilité le 24 septembre.

Le rose est l’une des cinq nouvelles couleurs de l’iPhone 13, qui incluent également le bleu, le minuit, la lumière des étoiles et le produit (rouge). Images de courtoisie

L’iPad a été mis à jour pour inclure la puce bionique A13 d’Apple, une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels avec Center Stage, une fonction d’apprentissage automatique qui maintient automatiquement le sujet des appels FaceTime dans le cadre. L’iPad Mini a sans doute reçu de meilleures mises à jour, avec un design tout écran offrant un affichage meilleur et plus lumineux, des performances plus rapides grâce à la nouvelle puce A15, de nouvelles caméras et la fonction Center Stage.

Quant à l’Apple Watch Series 7, les rumeurs selon lesquelles le gadget du poignet se transformerait en un look plus plat et plus net ont raté la cible. Le nouveau portable conserve les mêmes coins arrondis et la même taille de boîtier – un soulagement, peut-être, pour tous les propriétaires qui souhaitent s’en tenir à leur collection de bracelets de montre existante.

Ce qui a changé, alors, c’est qu’Apple a réussi à travailler dans un écran 20 % plus grand dans un appareil à peu près de la même taille. Pour s’adapter à cela, il a rétréci les frontières de 40 pour cent, selon le directeur de l’exploitation Jeff Williams. Le résultat peut contenir 50 % de texte en plus à l’écran que son prédécesseur. Il comprend également une nouvelle façon de taper qui peut mieux prédire ce que les gens veulent dire.

En ce qui concerne la forme physique, la nouvelle montre ajoute de nouvelles fonctionnalités de conduite à vélo qui peuvent détecter le début de la course, la détection des chutes en cas de déversement accidentel et la prise en charge des vélos électriques et de certains sports d’hiver, comme le snowboard. Il existe également une nouvelle application de pleine conscience, qui semble agréable et paisible. Mais ne vous y trompez pas : Apple veut que les utilisateurs l’utilisent à chaque aventure. À cette fin, il présente la série 7 comme sa montre Apple la plus durable à ce jour, avec une résistance aux fissures, une certification IP6X et une résistance à l’eau WR50.

Quant à la batterie, la longévité n’a malheureusement pas changé – Apple promet toujours 18 heures d’autonomie. Mais la société a promis une charge plus rapide de 33% par rapport à la série 6, et ce temps de charge supposément de huit minutes est suffisant pour huit heures de suivi du sommeil.

De nouvelles couleurs rejoignent la collection, s’élevant à une gamme plus large qui comprend minuit, lumière des étoiles, vert, bleu et rouge, ainsi que l’acier inoxydable argent, graphite et or ou naturel en titane noir sidéral. Les partenaires de mode de longue date Hermés et Nike proposent bien sûr de nouveaux groupes exclusifs pour les accompagner.

L’Apple Watch Hermès Gourmette Double Tour (à gauche) rend hommage aux colliers Hermès des années 30 en cuir Fauve Barénia ; le Circuit H (à droite) est une représentation graphique audacieuse d’un motif de chaîne d’ancre emblématique, imprimé en cuir Swift avec un cadran de montre complémentaire. Images de courtoisie

Les bracelets sport Nike arrivent dans de nouvelles couleurs pour l’automne, y compris la braise magique/le bonheur cramoisi. Image de courtoisie

Pour une raison quelconque, la société propose toujours l’Apple Watch Series 3 comme son prix le plus bas, à 199 $, la version SE à 279 $ et la série 7, lorsqu’elle arrivera plus tard cet automne, coûtera 399 $.

Les ventes d’iPhone d’Apple ont augmenté l’année dernière, culminant avec un quatrième trimestre qui a généré 65,6 milliards de dollars de revenus pour le seul combiné. Les ventes ont ralenti depuis lors, du moins en partie à des pénuries de puces. Mais il est clair qu’il y a un nombre énorme de personnes investies dans l’écosystème iOS, car elles utilisent de plus en plus leur téléphone pour faire du shopping, se divertir et même gagner leur vie ou comptent sur leurs montres pour rester en bonne santé, surtout pendant une période où la santé compte plus. que jamais.

Ainsi, alors que les personnes qui espéraient une refonte majeure de leurs appareils Apple peuvent être déçues, les premiers utilisateurs – et certainement les fanatiques d’appareils photo et les amateurs de fitness vêtus de montres – peuvent toujours trouver les mises à niveau intéressantes.