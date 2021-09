RELY Stock: 9 choses à savoir alors que Remitly commence à négocier aujourd’hui

Aujourd’hui, l’offre publique initiale (IPO) se poursuit. Actions de Remitly (NASDAQ :COMPTER SUR) ont relativement bien fait leurs débuts sur le marché aujourd’hui. Actuellement, l’action RELY est en hausse d’environ 8% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 43 $ par action.

Cette dynamique positive pour Remitly est peut-être inattendue, vu le sentiment haussier qui s’est matérialisé sur le marché au cours des derniers jours. Il semble que les investisseurs se contentent de dissiper les inquiétudes concernant le retrait de la Réserve fédérale. Au lieu de cela, ils se concentrent sur les perspectives de croissance découlant de cette pandémie à l’avenir. Pour les introductions en bourse nouvellement cotées telles que Remitly, il s’agit d’un marché relativement haussier auquel s’ouvrir.

Cela dit, l’action RELY est en baisse substantielle par rapport à ses sommets de la journée. Les actions ont ouvert près de 53 $ par action en début de séance, avant de se vendre au niveau de 46,50 $ au moment de la rédaction. Cela dit, le cours de cette action a été entièrement au-dessus de la fourchette de prix de l’introduction en bourse de 43 $, signalant une très bonne journée d’ouverture pour cette société.

Examinons quelques points que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur Remitly.

Ce qu’il faut savoir sur RELY Stock

Remitly est une entreprise centrée sur un marché adressable de 540 milliards de dollars de flux d’envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire. Il s’agit d’un marché que de nombreux analystes et investisseurs ont signalé comme étant en proie à des perturbations depuis un certain temps. L’entreprise se concentre sur la restauration des immigrants qui cherchent à envoyer de l’argent chez eux à leur famille ou à leurs amis. L’excellent service client et la baisse des coûts de Remitly constituent un avantage concurrentiel, compte tenu de la part de marché croissante de l’entreprise. La société a levé plus de 520 millions de dollars grâce à son offre d’aujourd’hui. Initialement, le prix des actions de la société se situait entre 38 $ et 42 $. Cependant, Remitly a amélioré son offre au niveau de 43 $ aujourd’hui au milieu de l’intérêt accru des investisseurs pour cette action. Environ la moitié de l’offre a été réalisée par des actionnaires, la société ne recevant aucun produit de ces actions vendues. Les principaux souscripteurs de l’opération comprenaient Goldman Sachs (NYSE :GS) et JP Morgan (NYSE :JPM).

