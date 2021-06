REM : Fables de la Reconstruction – Derrière les Albums

C’est peut-être un cliché de suggérer que les plus grands groupes de rock du monde doivent traverser leur “troisième album difficile”, mais au fil des ans, c’est une étiquette qui a souvent été attachée à REMFables de la reconstruction.

Peter Buck a reconnu ce fait dans ses notes de pochette pour l’édition de luxe du 25e anniversaire de l’album, sortie en 2010, lorsqu’il a écrit : « Au fil des ans, un certain malentendu à propos de Fables Of The Reconstruction s’est accumulé. Pour une raison quelconque, les gens ont l’impression que les membres de REM n’aiment pas le disque. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité… C’est un favori personnel et je suis vraiment fier de son étrangeté. Personne d’autre que REM n’aurait pu faire ce record.

Rétrospectivement, Buck a tout à fait raison. Loin d’être « difficile », Fables… est en fait un disque transcendant à l’allure énigmatique qui lui a assuré une place de choix dans le cœur des admirateurs de longue date du groupe. Cependant, comme les quatre membres du groupe l’admettraient eux-mêmes, l’album n’a pas été créé dans les circonstances les plus simples.

Les séances d’enregistrement

Bien que REM ait bénéficié d’un partenariat fructueux avec leur équipe de studio de Don Dixon et Mitch Easter tout en faisant Murmure et Compte, ils souhaitaient travailler avec un autre producteur pour leur troisième album très attendu. Après mûre réflexion, le concert est allé au premier choix de Peter Buck, Joe Boyd, célèbre pour son travail avec des artistes folk-rock légendaires de la fin des années 60 et du début des années 70, tels que Nick Drake, Convention de Fairport, et Richard et Linda Thompson.

Bien qu’américain de naissance, Boyd était basé depuis longtemps à Londres, et REM a dûment traversé l’Atlantique pour les sessions, qui se sont poursuivies pendant six semaines de fin février à début avril 1985. Les conditions dans la capitale anglaise étaient loin d’être idéales. pour le groupe. Ils ont dû faire face à un long trajet quotidien de leurs fouilles à Mayfair jusqu’aux Livingston Studios, près d’Alexandra Palace, à Wood Green, et pendant leur séjour dans la ville, Londres était encore en proie à la fin d’un hiver particulièrement rigoureux. Comme Buck l’a admis plus tard, “il pleuvait tous les jours, il ne neigeait pas.”

Les sessions elles-mêmes étaient également réputées parfois chargées, avec une tension créative due à la frustration du groupe face à l’approche méticuleuse du détail de Boyd. Pendant les sessions Murmur et Reckoning, Don Dixon et Mitch Easter ont travaillé rapidement et ont librement encouragé REM à expérimenter, mais Boyd a passé de longues heures à mixer et à remixer les morceaux, le groupe ayant le sentiment que ce processus minutieux annulait la spontanéité et l’énergie de leurs performances.

L’album

Pourtant, malgré le temps maussade et l’humeur soi-disant austère des membres du groupe, le disque avec lequel ils sont sortis reste un triomphe absolu. Catalysé par une figure de guitare chromatique et lancinante de Buck, le morceau d’ouverture accrocheur des Fables…, « Feeling Gravity’s Pull », a été encore accentué par un quatuor à cordes et des paroles obliques de Stipe faisant référence au photographe surréaliste Man Ray. Le séquencer en tant que coupe principale du disque a clairement montré que REM tenait à s’étirer sur le plan sonore. La présence de morceaux tels que « Cant Get There From Here » aux cuivres percutants (son titre est délibérément mal orthographié, comme la plupart des contractions et possessifs des titres REM) et la ballade enrichie de banjo et de piano « Wendell Gee » renforcer le sentiment général que le groupe dépassait déjà la guitare pop jangly qui avait jusqu’ici cimenté leur réputation.

Comme Stipe l’a révélé à Allan Jones de Melody Maker au moment de la sortie de l’album, il avait écouté beaucoup de musique folklorique des Appalaches avant l’enregistrement de Fables… et était devenu fasciné par la tradition orale des légendes locales transmises de génération en génération. . Ces contes folkloriques pastoraux ont saigné dans les paroles de Stipe sur un certain nombre des meilleures chansons de l’album, telles que “Wendell Gee”, le “Driver 8” lié au chemin de fer et le sinistre “Old Man Kensey”, qui a célébré un excentrique personne vivant dans le Grand Sud. Également lié à la tradition de la narration, le premier single de l’album, “Cant Get There From Here”, est issu d’un langage familier américain rural souvent utilisé en réponse à la demande d’un voyageur pour des directions difficiles.

Ailleurs, le groupe a fait de nouvelles avancées audacieuses. Le “Auctioneer (Another Engine)” atypique et agressif laissait présager le son urgent et anthémique que REM poursuivrait sur son quatrième album, Le riche concours de la vie, tandis que le luxuriant « Green Grow The Rushes » faisait allusion à la conscience politique naissante de Michael Stipe. L’amie proche de Stipe, Natalie Merchant de 10 000 Maniacs, a depuis déclaré que la chanson découlait d’un pacte que le duo avait conclu pour écrire des chansons sur le génocide des Indiens d’Amérique, qui a également donné le titre “Among The Americans” de l’album de 10 000 Maniacs en 1985, La chaise des vœux.

La réaction au dossier

Arrivé dans le sillage de la tournée de pré-construction du groupe aux États-Unis (où Billy Bragg a souvent ouvert pour REM), Fables Of The Reconstruction est sorti en juin 1985, attirant des avis positifs de la critique. Parke Puterbaugh de Rolling Stone a accordé quatre étoiles à l’album et a loué le partenariat du groupe avec Joe Boyd, suggérant : « La liaison de REM avec Boyd est parfaitement logique. L’Angleterre rurale et le sud rural – les membres du groupe sont tous Géorgiens – partagent une profonde tradition de mythe et de mystère qui se nourrit du lien entre l’homme et la terre. Dans le Chicago Tribune, pendant ce temps, l’écrivain Greg Kot a estimé que Fables… “a une sensation langoureuse de fin de soirée, accentuée par des chansons qui semblent tourner autour des thèmes du voyage, de la recherche et de l’épuisement”.

Fables Of The Reconstruction a poursuivi l’infiltration constante du groupe dans le grand public, culminant à la 28e place du Billboard 200, se vendant régulièrement et recevant finalement une certification Or en 1991. Les deux singles américains du disque, “Cant Get There From Here” et “Driver 8”, a également culminé dans le Top 30 du palmarès Billboard Mainstream Rock, et l’IRS a commandé des vidéos pour les deux.

Avec le storyboard impliquant le groupe s’ébattant dans un champ de foin et se jetant du pop-corn dans un film au volant, la promo de “Cant Get There From Here” a bénéficié d’une exposition sur MTV et a contribué à éliminer le mythe selon lequel REM était le plus sérieux. et énigmatique des bandes. En repensant au tournage de An Hour With REM sur MTV, diffusé en 2001, Peter Buck a expliqué : « Donc, nous avons des dinosaures et des monstres en arrière-plan. C’est probablement la vidéo la plus humoristique que nous ayons jamais faite. Pour un groupe qui est connu pour ne pas avoir le sens de l’humour, j’apprécie en quelque sorte cet aspect.

Le tour

Les nombreuses tournées à l’étranger du groupe ont également commencé à ouvrir des portes sur la scène mondiale, garantissant que lorsque Fables… est sorti en Europe, il a culminé à la 35e place au Royaume-Uni, ce qui lui a valu le meilleur classement de REM à ce jour. Le premier spectacle live post-album du groupe les a également vus retourner en Angleterre, où ils ont figuré sur ce qui se lit maintenant comme un projet de loi légendaire, soutenant U2 aux côtés de Billy Bragg, Spear Of Destiny et Ramones devant une foule de 50 000 personnes au Milton Keynes Bowl.

Alors qu’il était encore en Europe, REM a joué un deuxième énorme soutien à U2 aux côtés de The Alarm and Squeeze au Croke Park de Dublin, avant de se produire dans plusieurs des meilleurs festivals d’été, dont deux grands événements en Belgique, Rock Torhout et Rock Werchter, sur divers projets mettant également en vedette Lloyd Cole & The Commotions, Depeche Mode et Joe Cocker.

Alors que l’été se transformait en automne, REM a repris la route avec vengeance, effectuant trois longues périodes de service consécutives. Sous la bannière Reconstruction I, la première étape de la tournée américaine du groupe s’est déroulée sur 40 concerts en juillet et août, se terminant par un spectacle reçu avec enthousiasme au prestigieux Radio City Music Hall de New York le 31 août.

REM était de retour aux États-Unis et au Canada pour une autre longue période de service à l’échelle nationale en novembre et décembre, mais, pris en sandwich entre les deux, leur tournée Reconstruction II les a trouvés jouer dans leurs plus grandes salles européennes à ce jour, y compris la salle de bal caverneuse Barrowlands de Glasgow et deux salles combles au prestigieux Hammersmith Palais de Londres.

En cours de route, Stipe et sa compagnie ont donné l’une de leurs performances les plus mémorables pour la série de concerts Rockpalast de la télévision allemande, à la Zeche Arena de Bochum. Un instantané essentiel de ce jeune groupe remarquable atteignant son premier sommet majeur, les images ont capturé REM en train d’interpréter un ensemble de 17 chansons, ainsi que de multiples rappels, mélangeant les faits saillants de leurs trois albums avec diverses versions de couverture. Également pris en sandwich dans la setlist se trouvaient deux joyaux non enregistrés, “Fall On Me” et “Hyena”, qui figureraient tous deux sous peu parmi les morceaux clés de la percée grand public du groupe, Lifes Rich Pageant.

