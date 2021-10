Rém. Le représentant Raskin menace Bannon de prison pour assignation à comparaître : « Il est complètement exposé »

Comme nous l’avons signalé ce week-end, chaque fois que l’on parle de Trump et de tout type d’enquête ou de procès, il est nécessaire de répéter encore et encore que Trump ne peut survivre à rien sans le secret. À titre d’exemple, c’est pourquoi il a demandé à tout le monde à la Maison Blanche de ne pas témoigner lors de sa première destitution et n’a remis que très peu lors de sa première destitution sans procès.

Maintenant, nous avons Trump qui veut garder le secret concernant le 6 janvier, ce qui est tellement étrange pour quelque chose dont on nous a assuré qu’il n’était rien de plus qu’une protestation qui a dégénéré. Qu’y a-t-il de secret là-dedans ?

Et pourtant, c’est sacrément quelque chose que l’équipe Trump veut garder secret (et nous savons tous pourquoi), au point que Steve Bannon parle de refuser d’honorer son assignation.

Sur la base de quoi ? Privilège exécutif ? Bannon n’était même pas un employé du gouvernement à l’époque !

Le représentant démocrate Raskin a eu raison de ces tentatives continues de secret et a envoyé un coup de semonce au-dessus de l’arc de Bannon :

Raskin a déclaré l’évidence sur MSNBC ce matin :

Il ne travaillait pas pour la branche exécutive », a observé Raskin. « Donc, même si vous supposez hypothétiquement que Donald Trump a une sorte de privilège exécutif, ce qui est extrêmement douteux en soi, comment cela pourrait-il s’étendre à Steve Bannon? Il est donc complètement exposé.

Et puis Raskin a baissé le marteau en rappelant à Bannon le précédent :

« Rappelez-vous, Susan McDougal a passé 18 mois en prison parce qu’elle a refusé de participer à l’enquête Whitewater alors qu’elle était assignée à comparaître. La loi ne s’applique-t-elle qu’aux démocrates ? Je ne pense pas.

Nous ne le croyons pas non plus. Mais nous parions que les républicains le font. Chaque personne citée à comparaître par le comité, Mark Meadows, Bannon, Scavino et Patel ont quatre jours supplémentaires pour se conformer.

