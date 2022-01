Rém. Le représentant Ruben Gallego dit que Kevin McCarthy est encore plus stupide que Ted Cruz

Dans une semaine typique, des républicains extrêmes comme Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert dominent le cycle de l’actualité. Mais cette semaine, tout tournait autour de Ted Cruz. Cette semaine, le sénateur du Texas s’est avili en rampant devant Tucker Carlson et ses téléspectateurs.

[Photo by Anna Moneymaker/.]

Cependant, Ruben Gallego ne veut pas que les gens oublient Kevin McCarthy. Selon le représentant de l’Arizona, le leader de la minorité à la Chambre n’est qu’une version plus stupide de Cruz.

Gallego a fait ces commentaires lors d’une apparition vendredi soir sur MSNBC. Il a déclaré à l’animateur Chris Hayes : « Je suis en politique depuis probablement dix ans maintenant, et cela n’en vaut tout simplement pas la peine. Cela ne vaut pas la peine de vendre votre famille comme il (Cruz) l’a fait quand il a vendu son père et sa femme. Cela ne vaut pas la peine de vendre votre propre âme, surtout pour quelqu’un comme Donald Trump. Et ramper à genoux devant quelqu’un comme Tucker Carlson, ça n’en vaut vraiment pas la peine.

Hayes a ensuite posé des questions sur McCarthy, affirmant qu’il était similaire au républicain du Texas. Gallego a répondu :

Voir également



« Kevin McCarthy est Ted Cruz mais pas aussi intelligent. Il est la version la plus stupide de Ted Cruz, toujours une coquille vide d’être humain, tout aussi lâche d’un politicien, mais tout simplement pas aussi intelligent. Il fera tout pour devenir président de la Chambre. Il s’alignera sur les fous de QAnon, Matt Gaetz, qui est assez proche à un moment donné d’être inculpé, espérons-le, pour être un pédophile. C’est le genre de personne qu’il est, et il le fera parce qu’il veut ce titre de président de la Chambre.

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source