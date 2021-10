REM partage une vidéo récemment restaurée pour un nouveau test de lépreux

REM ont partagé une vidéo récemment restaurée pour « New Test Leper », de la nouvelle édition augmentée de leur album de 1996, New Adventures In Hi-Fi. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Sortie le 29 octobre via Craft Recordings, l’édition de luxe est livrée avec deux CD et 1 disque Blu-ray. À travers eux se trouve l’album récemment remasterisé, les faces B, les raretés, « un film de projection en plein air de 64 minutes inédit (montré sur des bâtiments dans cinq villes en 1996 pour promouvoir la sortie originale de l’album) », et un 30 -minute EPK. En plus de cela, il y a une édition en son surround de l’album, des clips vidéo restaurés (au-delà de celui de « New Test Leper »), un livre relié de 52 pages et des réflexions écrites des membres de REM, Thom Yorke, Patti Smith, et d’autres.

De « New Test Leper », a déclaré Yorke, « Maintenant, il y a une chanson de l’intérieur, de l’autre côté de la bulle. Mais à cause de la façon dont Michael a fait ses observations, elles sont étrangement directes, mais en même temps, il prend en quelque sorte les morceaux d’un cadre photo et le brise, vous savez, il n’est pas assez précis, alors il laisse ces lacunes, qui vous permettent d’entrer d’une manière étrange.

Peter Buck a également noté : « « New Test Leper » peut toujours être ma chanson REM préférée. Curieusement, c’est celui que nous n’avons joué qu’une seule fois sur toute la tournée au soundcheck, et nous l’avons totalement oublié. Puis Michael a dit : « J’ai une cassette de cette chanson pour laquelle j’ai des paroles », et il l’a jouée, et nous nous sommes dit : « Oh ouais ! »

Le groupe sort également une édition vinyle de la réédition, ainsi que des versions numériques et 2 CD.

Dès sa sortie initiale, New Adventures In Hi-Fi a dominé les charts du monde entier et a atteint un sommet au n ° 2 aux États-Unis. C’est aussi le dernier album certifié Platine du groupe. Dans les notes de pochette, Mike Mills de REM déclare : « Nous voulions faire un disque sur la route sans chanter le fait d’être sur la route. L’idée était que le sentiment d’être sur la route transparaîtrait dans le son et la sensation du disque lui-même.

Précommandez Nouvelles Aventures en Hi-Fi.