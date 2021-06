Remake Firestarter de Stephen King: une liste de distribution mise à jour, y compris Zac Efron

Gloria Ruben

Nous sommes maintenant arrivés à ce qui est actuellement le plus grand point d’interrogation dans la distribution établie de ce projet particulier. Il a été confirmé par Blumhouse Productions que Gloria Reuben de M. Robot / City On A Hill a rejoint le casting de la nouvelle adaptation Firestarter, mais ce qui n’est pas encore clair, c’est quel rôle elle jouera. Nous savons qu’elle ne jouera pas la femme d’Andy/la mère de Charlie, Vicky (plus de détails dans une minute), et il n’y a qu’un seul autre personnage féminin important dans le livre de Stephen King : Norma Manders, la moitié d’un couple de personnes âgées qui, à un point pour abriter les protagonistes. Il est possible que le rôle soit modifié pour être plus approprié pour Ruben, mais il existe également deux autres possibilités, à savoir A) elle joue un autre rôle important du roman qui a également été modifié, ou B) elle joue un original personnage inventé pour le nouveau film. Nous mettrons à jour cet espace lorsque nous en saurons plus.