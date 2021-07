Remaniement du Cabinet de l’Union en direct, élargissement du cabinet Modi Mises à jour en direct de 2021 : le PM Modi élargira le conseil des ministres aujourd’hui

Le Premier ministre Narendra Modi devrait avoir un nouveau conseil des ministres aujourd’hui.

Mises à jour en direct du remaniement du cabinet Modi : le remaniement très attendu du cabinet de l’Union de NDA 2.0 aura lieu aujourd’hui. Le Premier ministre Narendra Modi est prêt à introniser de nouveaux visages alors qu’il pourrait y avoir un changement de portefeuille pour certains. Le remaniement ministériel a lieu après environ un mois de délibérations au cours desquelles le Premier ministre Modi a tenu des réunions avec le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, et le président national du BJP, JP Nadda, dans la capitale nationale. Le PM a également évalué la performance des différents ministères. Le remaniement vient en gardant à l’esprit les futurs défis politiques, y compris les élections législatives prévues l’année prochaine, le contrecoup de la gestion du COVID-19 par le gouvernement et les élections générales de 2024 où le Premier ministre Modi briguera un troisième mandat consécutif. Certains noms éminents qui peuvent être intronisés au Cabinet incluent Jyotiraditya Scindia, Sarbananda Sonowal, Anupriya Patel, Narayan Rane, Varun Gandhi, Baijayant Panda, Bhupendra Yadav et Dinesh Trivedi, entre autres.

Le JD(U) dirigé par Nitish Kumar pourrait également trouver une place dans le cabinet restructuré. Le groupe de faction du Parti Lok Janshakti (LJP) Pashupati Paras est également susceptible d’obtenir une place et Sushil Modi pourrait être le visage du Bihar BJP dans le cabinet Modi. Selon certaines informations, le BJP devrait bientôt accueillir quelques-uns de ses principaux dirigeants et membres de l’Alliance démocratique nationale (NDA) au sein du cabinet Narendra Modi. Cela fait deux ans que la NDA est revenue au pouvoir en 2019. Il y a également des spéculations de plusieurs hauts dirigeants comme l’ancien ministre en chef de l’Assam Sarbananda Sonowal et le haut dirigeant Jyotiraditya Scindia à accommoder. Récemment, l’ancien CM de l’Uttarakhand Trivendra Singh Rawat a également rencontré le Premier ministre. Plusieurs postes au sein du Cabinet sont vacants en raison du départ de Shiv Sena et de Shiromani Akali Dal et de la disparition de Ramvilas Paswan du parti Jan Lokshakti. Des sources du parti avaient précédemment déclaré que les dirigeants de plusieurs États clés comme le Madhya Pradesh et l’Andhra Pradesh devraient également obtenir une place dans le nouveau cabinet, car le BJP vise à se développer dans ces États à l’avenir.

