Remaniement ministériel 2021 : du ministre de la Santé Harsh Vardhan au ministère de la Défense Babul Supriyo, 12 ministres syndicaux perdent des sièges au cabinet

Le député BJP du Bengale et le MoS Babul Supriyo ont également démissionné.

Avant le méga remaniement ministériel du gouvernement NDA dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, certains grands visages ont été les plus touchés en leur demandant de démissionner et de faire place à de nouveaux visages. Alors qu’environ 43 ministres, nouveaux et anciens, devraient prêter serment et garder le secret aujourd’hui, ceux qui ont été invités à partir incluent des piliers politiques comme le Dr Harsh Vardhan et Santosh Gangwar. Alors que certains ministres en exercice sont susceptibles d’être promus aujourd’hui, voici la liste de ceux qui ont quitté le cabinet Modi aujourd’hui :

Santosh Gangwar : Le ministre du Travail Santosh Gangwar a démissionné aujourd’hui du Cabinet de l’Union avant le remaniement. Santosh Gangwar a occupé le poste de ministre d’État (Chargé indépendant) du Travail et de l’Emploi.

DV Sadananda Gowda : Le ministre de l’Union des produits chimiques et des engrais, DV Sadananda Gowda, figurait également parmi les dirigeants qui ont été limogés du nouveau cabinet. En plus d’être ministre des engrais, Gowda a également détenu des portefeuilles tels que les chemins de fer, le droit, les statistiques et la mise en œuvre des programmes.

Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ : Le ministre de l’Éducation de l’Union Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ a également démissionné de son poste. Pokhriyal a déclaré qu’il avait démissionné pour des raisons de santé. L’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand a pris ses fonctions de ministre des DDH en mai 2019.

Sanjay Dhotré : Le ministre d’État à l’Éducation, aux Communications et à l’Électronique et aux technologies de l’information, Sanjay Dhotre, a également été invité à se rendre. Ingénieur de formation, agriculteur en exercice et industriel, M. Sanjay Dhotre est resté actif dans la vie sociale et politique au cours des quatre dernières décennies. Il est quatre fois député.

Debasree Chaudhuri : Seule femme ministre à démissionner du cabinet sortant, Debasree Chaudhuri détenait le portefeuille de ministre d’État à la Femme et au Développement de l’enfant. Chaudhuri a été élu au Lok Sabha de la circonscription de Raiganj au Bengale occidental lors des élections générales de 2019.

Babul Supriyo : Le ministre d’État de l’Union chargé de l’environnement, Babul Supriyo, a également démissionné du Conseil des ministres. Supriyo a confirmé sa démission via une publication sur Facebook. « Je remercie le Premier ministre de m’avoir accordé le privilège de servir mon pays en tant que membre de son Conseil des ministres ? il a posté sur son compte Facebook.

Dr Harsh Vardhan : Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, qui a essuyé des tirs lors de la deuxième vague meurtrière de la pandémie de COVID-19, a également démissionné de son poste. Il occupe le poste de ministre de la Santé depuis 2014. Le Dr Harsh Vardhan a récemment été impliqué dans une allégation et une contre-allégation avec Rahul Gandhi et l’ancien Premier ministre Manmohan Singh sur la gestion du COVID-19.

Pratap Sarangi : Le ministre des Animaux et de l’Elevage, Pratap Sarangi, a également démissionné. Lorsqu’il a été nommé ministre du cabinet en 2019, il a été projeté comme un symbole de simplicité.

Ratan Lal Kataria: MoS Jal Shakti et Justice sociale et autonomisation Ratan Lal Kataria ont également démissionné. Il est député à trois reprises et a été nommé ministre d’État, ministère de Jal Shakti et ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation en 2019.

Raosaheb Patil Danve : Le député de Jalna et MoS pour la consommation, Raosaheb Patil Danve, figurait également parmi les ministres limogés. Cinq fois député, Patil a occupé plusieurs postes dans le passé. Il a été nommé ministre d’État de l’Union, ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique en 2019.

Ashwini Choubey : Le ministère de la Santé et du Bien-être familial Ashwini Choubey a également démissionné de son poste. Au cours du premier mandat du gouvernement Modi, il a occupé le poste de ministre d’État de l’Union, ministère de la Santé et de la Famille pendant environ deux ans. Il a été nommé ministre d’État de l’Union, de la Santé et de la Famille en 2019.

Thawar Chand Gehlot : Le ministre de l’Union Thaarchand Gehlot a été nommé mardi gouverneur du Karnataka. Le député du BJP Rajya Sabha a été ministre de la Justice sociale et de l’Autonomisation et remplacera Vajubhai Vala. Il était le leader de la Chambre à Rajya Sabha depuis 2019.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.