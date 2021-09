Remaniement ministériel : Anna Soubry met la pression sur Dominic Raab rétrogradé – “Pas assez bon” | Politique | Nouvelles

in

Anna Soubry, 64 ans, a fait part de ses inquiétudes concernant la rétrogradation de Dominic Raab lors d’une apparition dans l’émission Newsnight de la BBC. L’ancienne députée de Broxtowe, qui a terminé loin à la troisième place lorsqu’elle a demandé sa réélection à la tête du Groupe indépendant pour le changement en 2019, a suggéré qu’il était illogique de rétrograder M. Raab du ministère des Affaires étrangères juste pour lui donner le nouveau poste. de vice-premier ministre.

Mme Soubry a déclaré: “La farce sur Dominic Raab en dit long.”

Elle a ajouté: “Il n’était pas assez bon pour être ministre des Affaires étrangères, mais apparemment, il est assez bon pour être vice-Premier ministre et, dans le cas où quelque chose arriverait à Boris Johnson, pour être Premier ministre.”

Mais Soubry a ensuite lancé une attaque foudroyante contre Nadine Dorries, qui a succédé à Oliver Dowden en tant que secrétaire à la Culture.

Soubry s’est retrouvée de l’autre côté du fossé référendaire entre les deux ministres du Cabinet soutenant le Brexit qu’elle a réprimandés.

JUST IN: Sajid Javid dit que les passeports vaccinaux seront conservés comme “mesure de réserve” – ​​”Il faut être prêt”

L’ardente europhile a déclaré: “La nomination de Nadine Dorries dit en fait tout ce qui ne va pas et pourri avec la gestion de ce pays par ce Premier ministre.”

Soubry a poursuivi en disant “elle n’est pas à la hauteur” et a également déclaré que le député de Mid Bedfordshire ne pouvait même pas réussir en tant que “porteur de sacs” sous David Cameron ou Theresa May.

On peut entendre Charles Walker, président du comité de 1922, dire « oh mon Dieu, oh mon Dieu » alors que Mme Soubry poursuivait sa tirade.

Mais M. Raab, ancien candidat à la tête du Parti conservateur, s’était récemment retrouvé face à une pression croissante sur sa gestion de la crise en Afghanistan.

LIRE LA SUITE : BBC en alerte ! Le nouveau secrétaire à la Culture de Boris n’est “pas un grand fan” du diffuseur – des diatribes déterrées

Il a également été utilisé par Michael Heseltine et John Prescott.

Bien qu’il n’ait pris ses fonctions que récemment, M. Raab a suppléé le Premier ministre en tant que premier secrétaire d’État lorsque M. Johnson a été hospitalisé avec COVID-19 en avril 2020.